Espectacular competencia en China: Los robots ganan a los humanos en la media maratón de Pekín

–(Imagen Agencia Xinhua). Los robots humanoides rebajaron este domingo en dos horas la marca del ganador del año pasado en la media maratón de Pekín, donde el equipo autónomo ‘Qitian Dasheng’ se impuso con un tiempo de 50 minutos y 26 segundos, tras una carrera en la que la máquina más rápida en cruzar la meta compitió bajo control remoto. El récord mundial en esta distancia lo estableció el pasado 8 de marzo el ugandés Jacob Kiplimo en 57 minutos y 20 segundos.

El robot ‘Shandian’ (relámpago en chino mandarín), también de la empresa Honor, fue el primero en completar los 21 kilómetros con un tiempo neto de 48 minutos y 19 segundos, a pesar de caerse a apenas 100 metros de la línea de meta, pero su resultado quedó por detrás al aplicarse el coeficiente previsto en el reglamento para los equipos no autónomos, que penaliza su marca en la clasificación final (se multiplican por 1,2).

Estas imágenes, publicadas por @AlertaMundoNews, corresponden al ensayo previo que realizaron los equipos para su participación en la maratón de este domingo.

??? | Robots humanoides completan su primer ensayo general para la media maratón de Pekín, China. Algunos de los robots humanoides que participarán en la próxima media maratón de Pekín completaron su primer ensayo general el domingo. pic.twitter.com/ihAmFm5Nyu — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 17, 2026

Detrás de las vallas de seguridad, Han Chenyu, una estudiante de 25 años con gorra y gafas de sol, apenas tiene tiempo de sacar su teléfono cuando un robot ya ha pasado. La joven se declara entusiasmada con el evento y con los avances tecnológicos. «Aunque, como futura trabajadora, también me preocupa bastante. Porque si la tecnología avanza demasiado rápido, puede tener repercusiones en el empleo», afirma, aludiendo a la sustitución de ciertas profesiones por la Inteligencia Artificial (IA) y los robots.

La prueba, celebrada en el distrito tecnológico de Yizhuang de la capital china, reunió a más de un centenar de equipos de robots humanoides junto a unos 12.000 corredores humanos de acuerdo a la organización, en un recorrido urbano de 21,0975 kilómetros, en la segunda edición de un evento concebido como banco de pruebas para este tipo de tecnologías, que no dejan de sorprender con sus resultados.

El trazado incluyó distintos tipos de terreno, como curvas, pendientes o tramos estrechos, diseñados para poner a prueba la estabilidad y la capacidad de adaptación de los robots en condiciones reales. La mejora de los tiempos respecto a 2025, cuando el robot ‘Tiangong’, diferente modelo a los ‘Shandian’, ganó con 2 horas, 40 minutos y 42 segundos, refleja el rápido avance en capacidades como la velocidad, la estabilidad o la gestión energética, en una prueba en la que los mejores registros se situaron ya en torno a los 50 minutos.

Entre los participantes figuraron también equipos internacionales procedentes de instituciones como la Universidad Técnica de Múnich (Alemania) o la Universidad Paris-Saclay (Francia), además de formaciones conjuntas con Macao y Brasil. En paralelo, la carrera sirvió de escaparate para nuevas aplicaciones, como un robot de tráfico que debutó en el recorrido dando indicaciones a los corredores y que las autoridades prevén incorporar de forma progresiva a tareas de gestión urbana, de acuerdo a la televisión estatal CCTV.

En la categoría humana, el chino Zhao Haijie se impuso en la prueba masculina con un tiempo de 1 hora, 7 minutos y 47 segundos, mientras que Wang Qiaoxia ganó la femenina con 1 hora, 18 minutos y 6 segundos, según datos de la organización. La carrera forma parte de la estrategia de Pekín para impulsar la robótica humanoide como industria, utilizando pruebas en entornos reales para acelerar su desarrollo y evaluar su posible aplicación en ámbitos como la inspección industrial, la asistencia o los servicios urbanos.

Según la página web oficial de la organización internacional de atletismo World Athletics, el récord mundial masculino al aire libre de 1.500 metros es de 3 minutos y 26 segundos, establecido en 1998.

Más de 100 equipos de robots compitieron en la misma pista en la ronda clasificatoria del medio maratón de robots humanoides de Beijing celebrada el jueves, que determinó el orden de salida para el certamen oficial del domingo. Unitree Robotics también envió a su equipo de robótica al evento.

Unitree Robotics, con sede en Hangzhou, capital de la provincia oriental china de Zhejiang, presentó sus robots humanoides de vanguardia durante la Gala de la Fiesta de la Primavera del Año del Caballo, el evento televisivo más visto del mundo, que se llevó a cabo en febrero.

Durante esta gala, sus robots ejecutaron maniobras complejas como boxeo borracho, evasión de obstáculos hacia atrás y volteretas, lo que puso de manifiesto el salto alcanzado desde demostrar una movilidad básica a dominar un arte físico complejo y de riqueza cultural.

Un informe reciente del sector reveló que las empresas chinas de robótica se consolidaron como los mayores productores de robots humanoides a nivel mundial en 2025, lo que pone de relieve el rápido ascenso del país en este sector manufacturero emergente.

En el Medio Maratón de Beijing E-Town 2026, que contó con corredores humanos, y el Medio Maratón de Robots Humanoides, donde compitieron máquinas, ambos celebrados en la capital china el domingo, un robot humanoide desarrollado por una firma tecnológica perteneciente a Honor Device Co., Ltd. ganó el campeonato con un tiempo neto de 50 minutos y 26 segundos.

Esta cifra superó el récord mundial masculino de medio maratón de 57 minutos y 20 segundos, establecido por la estrella ugandesa Jacob Kiplimo en el Medio Maratón de Lisboa en marzo de este año.

El año 2026 es considerado crítico para la industria de la robótica, que ha pasado de simplemente «manejar muchas tareas con una destreza limitada» a verdaderamente «realizar tareas con un elevado desempeño y a lograr la aplicación práctica», afirmó Luo Jianlan, científico jefe de la empresa de robots humanoides AgiBot.

10m/s!! Unitree Breaks the World Record Again?

With the physique of an ordinary person, running at a world champion’s speed!

Leg length: 0.4+0.4=0.8m, body weight: approx. 62kg!

H1: “Give me one more chance, give the world one more honor!” pic.twitter.com/Fk4Zo9zKit — Unitree (@UnitreeRobotics) April 11, 2026

TRADUCCIÓN:

10 m/s!! Unitree Rompe el Récord Mundial Otra Vez

¡Con el físico de una persona común, corriendo a la velocidad de un campeón mundial!

Longitud de piernas: 0.4+0.4=0.8 m, peso corporal: aprox. 62 kg!

H1: “¡Dame una oportunidad más, dale al mundo un honor más!”

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China tiene una estrategia nacional clara en su búsqueda por convertirse en una potencia mundial de la robótica, un esfuerzo impulsado por sus robustos ecosistemas industriales, ciclos de iteración rápidos y capacidad de despliegue a gran escala. (Con información DW y Agencia Xinhua).

Unitree Spring Festival Gala Robots —a Full Release of Additional Details ?

Dozens of G1 robots achieved the world’s first fully autonomous humanoid robot cluster Kung Fu performance (with quick movement), pushing motion limits and setting multiple world firsts! H2 made striking… pic.twitter.com/MZgXEnGc2p — Unitree (@UnitreeRobotics) February 16, 2026

TRADUCCIÓN:

Unitree Spring Festival Gala Robots —una Publicación Completa de Detalles Adicionales

Decenas de robots G1 lograron la primera actuación de Kung Fu en grupo de robots humanoides totalmente autónomos del mundo (con movimientos rápidos), llevando los límites del movimiento al extremo y estableciendo múltiples primeros mundiales. H2 hizo apariciones impactantes tanto en el escenario principal de Pekín como en el subescenario de Yiwu, vestidos con la pesada armadura del Rey Mono y montando una “nube voladora” interpretada por perros robots cuadrúpedos B2W, entregando bendiciones de Año Nuevo desde las nubes.

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