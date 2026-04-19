Petro anuncia demanda penal contra Daniel Noboa por calumnia

–El presidente Gustavo Petro anunció este domingo que decidió demandar penalmente a su homólogo de Ecuador Daniel Noboa por calumnia por las afirmaciones que hizo sobre su visita a Manta, el 24 de mayo de 2025, relacionándola con un supuesto encuentro con integrantes de la mafia del narcotraficante alias «Fito».

Noboa, en entrevista a la revista Semana, se refirió a este hecho al ser preguntado por las acusaciones que hizo Petro sobre las visitas de Álvaro Uribe a ese país, relacionándolas con la imposición de aranceles por parte de Ecuador a Colombia.

“Simplemente, no. El expresidente Uribe fue a una conferencia en una universidad. Él visita mucho (Ecuador), especialmente Guayaquil, y estuvo ahí. Yo ni siquiera lo vi personalmente, no tuve ninguna reunión con él”, señaló Noboa.

Pero añadió: “En cambio, (Petro) cuando vino a mi posesión, se fue a Manta y se metió en una casa tres días, supuestamente, a escribir un libro. Casas y caletas (…). Los dueños de esas están relacionados directa o indirectamente con el narcotráfico. Entonces, de nuevo, siempre quiere echar la pelotita para acá, pero nunca tiene explicaciones reales de las cosas que él mismo hace”.

Frente a estas precisiones, en su cuenta en X, el presidente afirma que demandará penalmente al mandatario ecuatoriano.

«El mismo Noboa dio la orden, como debe ser, para que el ejército ecuatoriano en todo momento día y noche, me cuidaran en Manta, a dónde fui el día de sus posesión a la que asistí y me trató con displicencia solo porque pedí la libertad del preso político Jorge Glas, ciudadano colombiano y ex vicepresidente de la república del Ecuador», explica.

Agrega que a Jorge Glas lo mantienen en condiciones de extrema desnutrición y subraya que le ha solicitado a Noboa «que se nos entregué a Colombia».

Además precisa: «No solo me acompaño el ejército ecuatoriano a Manta, sino mi escolta de la fuerza pública colombiana que pueden declarar bajo gravedad de juramento y además de ellos hay otros testigos del lugar donde me quedé terminando mi libro».

«No sé si ir a algún lugar del Ecuador implique la sospecha de contactos oscuros. Manta es un lugar hermoso que vale la pena conocer», complementa.

El presidente Gustavo Petro advierte que al lugar donde estuvo en Manta «llegó la prensa colombiana y no encontraron ni lujo ni estridencias, ni condominio estrambótico solo una cabaña de madera que fué un buen lugar donde mirar el mar».

El jefe del Estado anuncia que publicará la lista de ecuatorianos extraditados por él a diferentes países y capturados en Colombia «para que no quede duda de nuestra actividad».

Por último precisa que hay una orden de una oficina extranjera en Ecuador y Colombia y de la oposición colombiana de Uribe «contra mi, tal como paso con el lobby que hicieron en la oficina de Marco Rubio y las oficinas de la extrema derecha en la Florida».