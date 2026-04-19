Europa busca asegurar el tráfico marítimo en Ormuz

–Francia y Reino Unido declararon que están listos para liderar una misión multinacional que ayude a restaurar la libertad de navegación a través el estrecho de Ormuz, que solo sería desplegada una vez que se haya acordado la paz en la región. Pero tras la reunión del grupo de países no beligerantes celebrada en París el viernes, el ambiente seguía siendo de cautela.

Un alto al fuego temporal suspendió los combates entre el régimen islámico de Irán y la facción estadounidense-israelí hasta el 22 de abril. El jueves también se anunció un cese a las hostilidades de 10 días entre Israel y Líbano, el bastión de la milicia Hezbolá respaldada por Irán.

El viernes, tanto Irán como Estados Unidos dijeron que el estrecho de Ormuz estaba ahora «abierto» al transporte comercial, aunque Washington afirmó que su bloqueo de los puertos iraníes permanecería hasta que se alcanzara un acuerdo de paz con Teherán. El sábado, Irán revirtió su decisión de abrir el estrecho, al alegar el bloqueo estadounidense a sus puertos. Varios buques mercantes reportaron disparos mientras intentaban cruzar.

El tráfico marítimo allí se había detenido desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, con iraníes amenazando con bombardear barcos mercantes que intentaban atravesar este clave paso marítimo. Aproximadamente 20 % del petróleo y gas mundial pasa normalmente por el estrecho.

«El alto al fuego en Líbano e Irán, así como la declaración de Irán (de abrir) el estrecho de Ormuz, son pasos en la dirección correcta», dijo el presidente francés Emmanuel Macron en rueda de prensa tras la reunión del viernes, poco antes de que Irán restableciera las restricciones. «Pero consideramos estos desarrollos con prudencia», añadió.

El primer ministro británico Keir Starmer, que copresidió la reunión, afirmó que la apertura del estrecho debe ser «tanto duradera como una propuesta viable».

Junto a Macron y Starmer estuvieron los líderes alemán e italiano Friedrich Merz y Giorgia Meloni, y representantes de alrededor de medio centenar de países y organizaciones internacionales europeas, asiáticas, africanas y suramericanas, muchas de las cuales se unieron de forma remota.

Los expertos internacionales parecían compartir ese escepticismo respecto a los recientes anuncios. Jakob Larsen, director de seguridad y protección de la asociación internacional de navegación Bimco, escribió en la red social LinkedIn que tras el anuncio de Irán y Estados Unidos sobre la apertura del estrecho de Ormuz era incorrecto pensar que esa ruta fuera «segura para el tránsito».

Ian Ralby, experto en asuntos marítimos e internacionales y director de la ONG estadounidense Auxilium Worldwide, secundó esa opinión, al subrayar que la coalición de Estados no beligerantes tenía razón en mostrar contención. «La guerra tiene primero que terminar por completo y aun así la posibilidad de que algo salga mal o incluso de que estalle un incidente de fuego amigo es muy alta», dijo a DW. «La irracionalidad y las escalaciones esporádicas por parte de los tres actores beligerantes han sido tan extremas que Europa estará muy interesada en evitar verse envuelta en un problema que no ha elegido ni empezado».

Michelle Wiese Bockmann, analista principal de inteligencia marítima en la empresa británica Windward, dice que la reciente afirmación de Irán de estar colocando minas en el estrecho de Ormuz ha añadido aún más presión. «Esa amenaza por sí sola impidió que el tráfico vuelva a reactivarse una vez anunciado el alto al fuego», afirmó. «No está claro si realmente hay minas, pero 832 buques cisterna y cargas están bloqueados en el estrecho en este momento», agregó.

Los países no beligerantes han dicho que podrían escoltar buques a través del estrecho y ayudar para evitar las minas. «Podríamos proporcionar buques para desminado, somos buenos en eso», dijo el viernes Merz, y se necesitaría una «base legal sólida» para tal intervención.

Dominique Trinquand, general francés retirado y consultor militar, dijo a DW que Estados Unidos sí necesitará ayuda en este ámbito. «Los europeos están mucho mejor equipados que los estadounidenses y podrían, por ejemplo, proporcionar sus buques tripartitos de desminado bajo control francés, neerlandés y belga», afirmó. «Mientras tanto, es probable que los franceses proporcionen el mayor número de buques (para escoltar barcos mercantes)», añadió.

Jean-Paul Palomeros, excomandante supremo aliado de transformación en la OTAN, considera crucial que la coalición utilice esta experiencia como carta ganadora. Los países socios están interesados en mostrar a Estados Unidos su buena voluntad, después de que Trump expresara su enfado hacia las naciones europeas por no apoyar a Estados Unidos en la guerra contra el régimen islámico de Irán.

«Deberían intentar calmar a Trump, ya que Estados Unidos es una piedra angular de la OTAN», dijo Palomeros. «Necesitamos que la alianza sea fuerte para desviar o reaccionar a ataques contra Estados miembros en el futuro, por ejemplo, si Rusia ataca a uno de los Estados bálticos tras el fin de la guerra en Ucrania», explica.

Los líderes en la reunión del viernes parecían conscientes de la necesidad de mantener a Trump de su lado. Varios, incluida Meloni (cuyas relaciones con el presidente estadounidense se han deteriorado) mencionaron la Operación Aspides, una misión de la UE para proteger la navegación en el mar Rojo. Los buques mercantes allí han estado enfrentando ataques de los hutíes, un grupo musulmán chiita respaldado por Irán en Yemen. «Hicieron bien al subrayar esa misión, enviando el mensaje a los estadounidenses de que estos países se están arriesgando para asegurar otro tramo de mar», dijo Palomeros.

Pero Rym Momtaz, consultor geopolítico y editor jefe del blog Strategic Europe del centro de estudios Carnegie Europe, cree que la presión para actuar sobre Europa va a ir en aumento. «Hay una pregunta legítima que se puede hacer a Francia y a los países de esta coalición, dado que parece estar vigente el alto al fuego: ¿van a empezar a escoltar barcos a través de Ormuz y han identificado un corredor seguro allí?», plantea a DW. «¿Y en qué punto están sus discusiones sobre seguros y con las navieras para prepararse para el futuro?», agrega.

Los jefes militares de los países no beligerantes tienen previsto reunirse esta semana próxima en el cuartel general del mando militar británico en Northwood, cerca de Londres, para continuar las discusiones sobre su posible papel en la región. (Información Lisa Louis, DW).