Teherán promete una pronta represalia por el ataque estadounidense contra un buque iraní

–El Cuartel General Central de las Fuerzas Armadas iraníes prometió que pronto responderá al ataque estadounidense contra el buque de carga iraní Touska que tuvo lugar este domingo.

«Advertimos de que las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán responderán pronto y tomarán represalias contra esta piratería armada perpetrada por el Ejército estadounidense», aseguró el portavoz del organismo, Ebrahim Zolfaghari.

El vocero destacó que Washington violó el alto el fuego y cometió «piratería marítima» al disparar contra un buque iraní en aguas del golfo de Omán, inutilizando su sistema de navegación y abordando la embarcación.

El ataque y la incautación del buque iraní tuvo lugar este 19 de abril cuando navegaba en el norte del mar Arábigo a 17 nudos en dirección a la ciudad iraní de Bandar Abbas, afirmó el Mando Central de Estados Unidos (Centcom).

Según el Centcom, la tripulación estadounidense hizo una serie de advertencias al buque iraní durante seis horas, pero la embarcación siguió su rumbo. Entonces, el destructor ordenó la evacuación de la sala de máquinas del Touska y disparó varios proyectiles con un cañón MK 45 de 5 pulgadas contra la sala. «Posteriormente, infantes de marina estadounidenses de la 31.ª Unidad Expedicionaria de Marines abordaron el buque, que permanece bajo custodia estadounidense», indicó.

El organismo militar aseguró que las fuerzas estadounidenses «actuaron de manera deliberada, profesional y proporcional para garantizar el cumplimiento del bloqueo» y señaló que, desde su inicio, 25 buques mercantes han recibido la orden de dar la vuelta o regresar a un puerto iraní.

Anteriormente, Donald Trump anunció la incautación de un buque de carga iraní en el golfo de Omán. De acuerdo con sus palabras, el USS Spruance, un destructor de misiles guiados de la Armada de EE.UU., interceptó «un buque de carga con bandera iraní llamado Touska, de casi 275 metros de eslora y con un peso similar al de un portaviones» y le advirtió que se detuviera.

«El Touska está sujeto a sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos debido a su historial de actividades ilegales. Tenemos la custodia total del buque y estamos investigando su carga», concluyó. (Información RT).