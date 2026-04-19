Expulsan del país a otros cinco estadounidenses que llegaron a Medellín con la pretensión de hacer turismo sexual

–Migración Colombia reportó que otros cinco sujetos estadounidenses fueron inadmitidos en el Aeropuerto de Rionegro, que sirve a la ciudad de Medellín, cuando pretendían ingresar al país por turismo con fines de explotación sexual. Con estos, son ya 46 los extranjeros que llegaron al departamento de Antioquia y fueron devueltos a sus países de origen por la misma causa en lo que va de este 2026.

#Medellín | Otros cinco estadounidenses fueron inadmitidos por @MigracionCol en el @AeropuertoMDE cuando pretendían ingresar al país por turismo con fines de explotación sexual.

Ya son 46 los extranjeros inadmitidos en Antioquia, por esta causa en lo corrido de 2026. pic.twitter.com/TYkMrmmpOs — Migración Colombia (@MigracionCol) April 18, 2026

De otro lado, Migración Colombia destacó que en los ya casi cuatro meses transcurridos de este año, son 310 los ciudadanos extranjeros expulsados, deportados o inadmitidos, entre otras razones, por presentar documentación falsa y constituir un riesgo para la seguridad nacional.

La inadmisión o rechazo de ingreso al país a ciudadanos extranjeros es una situación recurrente, que en lo corrido de 2026 ya supera los 600 casos según Migración Colombia. Se trata de una medida administrativa a cargo de la autoridad migratoria que decide cuando un extranjero no puede acceder al territorio nacional por incumplir con los requisitos de ley, representa un riesgo de seguridad para el país, o registró irregularidades en la entrevista de los Puestos de Control Migratorio.

? #Noticia | Migración Colombia dejó a disposición de la Interpol a un ciudadano dominicano requerido en su país por los delitos de homicidio y desaparición forzada.

Esta es la segunda circular roja, que la autoridad migratoria detecta en Cartagena en las últimas 72 horas. pic.twitter.com/B3dpo95dr0 — Migración Colombia (@MigracionCol) April 18, 2026

Migración destacó que Colombia se consolidó como uno de los principales destinos en América Latina en 2025 por el auge de la movilidad internacional, la creciente conectividad aérea, y la oferta turística de ciudades como Medellín, Bogotá y Cartagena, entre otras. Y, añadió que aunque es un país de puertas abiertas al mundo, también debe garantizar la seguridad nacional a colombianos y extranjeros, y evitar convertirse en país de tránsito para llegar a otras nacionalidades.

Entre las causales de inadmisión de los 600 extranjeros en el periodo enero-marzo de 2026 se encuentran: 153 casos por razones de soberanía, hechos o información fundada que representó un riesgo para la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana; 133 no presentaron la visa requerida para ingresar al país; 104 carecen de la documentación legalmente exigida; 89 suministraron información falsa, mintieron o pretendieron engañar a la autoridad migratoria en la entrevista de ingreso o a otras autoridades nacionales.

? #Noticia | @MigracionCol dejó a disposición de la Interpol a un ciudadano mexicano, requerido mediante circular roja por el delito de pornografía infantil.

El individuo fue identificado por nuestros oficiales cuanto pretendía ingresar al país por el @aeroCTG pic.twitter.com/psr8TqgIMe — Migración Colombia (@MigracionCol) April 16, 2026



En el mismo periodo también se presentaron casos de: 34 registros de antecedentes y/o anotaciones judiciales en archivos nacionales o internacionales por hechos delictivos dolosos consagrados en las leyes penales; 26 carecían del tiquete de salida al entrar con Permiso de Ingreso y Permanencia, o con visa; 16 agredieron, amenazaron o irrespetaron a funcionarios de Migración Colombia, autoridades colombianas, o tripulación de seguridad; 10 registraron anotaciones de organismos se seguridad o inteligencia; 8 no cancelaron sus sanciones o multas; 8 pretendieron ingresar al país con documentación falsa; y 19 por otras causales.

Los aeropuertos internacionales donde se presentaron las inadmisiones este año son: El Dorado (296); José María Córdova (121); Rafel Núñez (59); Alfonso Bonilla Aragón (47); Ernesto Cortissoz (11). Por su parte, los Puestos de Control Migratorio Terrestres que registraron inadmisiones de extranjeros son: Rumichaca en Ipiales (28); Simón Bolívar en Cúcuta (9) y Paraguachón en Maicao – La Guajira (7).

Las principales nacionalidades de los inadmitidos corresponden a los países de: Estados Unidos (76), República Dominicana (64), Ecuador (55), Venezuela (52), México (47), Cuba (35), Perú (25), China (23), y otros países con menor número de rechazados (223).

Oficiales de Migración Colombia inadmitieron en el @AeropuertoMDE a cuatro ciudadanos estadounidenses que pretendían realizar turismo con fines de explotación sexual. Tras entrevistas migratorias, fueron enviados de regreso a Miami. pic.twitter.com/xXcgXoxEwv — Migración Colombia (@MigracionCol) April 15, 2026



Entre 2016 y 2026 la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia inadmitió 471 extranjeros por una o varias causales en rechazo preventivo de ingreso al país asociado a Explotación Sexual Comercial De Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA), en colaboración con organismos de seguridad o de inteligencia, nacionales e internacionales, sobre personas identificadas con antecedentes como agresores sexuales, explotación sexual comercial trasnacional, alertas Angel Watch, y condenados por delitos sexuales contra menores de edad.