Guerra en Medio Oriente: Irán reporta 3.468 muertos en la guerra contra Israel y EE.UU

–La Fundación de los Mártires de Irán informó en las últimas horas de al menos 3.468 muertos en las casi seis semanas de guerra contra Estados Unidos e Israel.

«Se abrió un expediente para 3.468 mártires caídos durante el reciente conflicto», declaró el director de la fundación, Ahmad Mousavi, citado por la agencia de noticias ISNA.

Un balance anterior difundido el 12 de abril por la Organización de Medicina Legal de Irán daba cuenta de 3.375 muertos.

Desde el 8 de abril rige un frágil alto el fuego de dos semanas que en teoría expira el próximo miércoles.

Después de una primera ronda fallida de negociaciones en Pakistán, continúan las maniobras diplomáticas para una paz duradera entre Irán y Estados Unidos.

Por su parte, la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, contabilizó hasta el 7 de abril al menos 3.636 muertos.

De ellos 1.701 eran civiles (incluidos al menos 254 niños) y 1.221 militares. El estatus de las otras 714 víctimas no se precisó.

Debido a las restricciones impuestas a los medios, la agencia AFP no pudo verificar de manera independiente estos balances.

Además de los más de 3.000 muertos iraníes, los combates han causado la muerte de casi 2.300 personas en el Líbano, 23 en Israel y más de una docena en los Estados árabes del Golfo. También han fallecido 13 militares estadounidenses. (Información DW).