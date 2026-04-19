Hutíes amenazan a Trump con cerrar un importante estrecho estratégico que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén

–(Imagen La Guía). Los hutíes en Saná lanzaron una advertencia directa sobre un posible cierre del estratégico estrecho de Bab el Mandeb si continúan las tensiones con Estados Unidos. El viceministro de Exteriores, Hussein al-Ezzi, instó al presidente Donald Trump a poner fin a políticas que, según afirmó, obstaculizan la paz, y a respetar los derechos del pueblo yemení.

«Por lo tanto, lo mejor para Trump —y para sus cómplices— es poner fin de inmediato a todas las prácticas y políticas que obstaculizan la paz y mostrar el respeto que se requiere hacia los derechos de nuestro pueblo y de nuestra nación», agregó.

Los hutíes, autodenominados Ansar Allah (Partidarios de Dios), son un movimiento político y militar chií zaidí que surgió en Yemen en los años 90. Controlan gran parte del noroeste de Yemen y su capital, Saná, desde 2014, respaldados por Irán como parte del «Eje de la Resistencia» contra Estados Unidos e Israel.

El estrecho de Bab el Mandeb, ruta estratégica cuyo bloqueo asfixiaría al golfo Pérsico y dispararía el precio del petróleo

«Por lo tanto, lo mejor para Trump —y para sus cómplices— es poner fin de inmediato a todas las prácticas y políticas que obstaculizan la paz y mostrar el respeto que se requiere hacia los derechos de nuestro pueblo y de nuestra nación», agregó.

El estrecho de Bab el Mandeb, frente a Yemen, conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y es una de las rutas marítimas más importantes del mundo, clave para el transporte de petróleo y mercancías hacia el canal de Suez y Asia.

El estrecho de Bab el Mandeb, ruta estratégica cuyo bloqueo asfixiaría al golfo Pérsico y dispararía el precio del petróleo

El funcionario aseguró que, de tomarse esa decisión, toda la humanidad y los genios serán incapaces de reabrirlo», en un mensaje dirigido a Trump.

El estrecho de Bab el Mandeb, frente a Yemen, conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y es una de las rutas marítimas más importantes del mundo, clave para el transporte de petróleo y mercancías hacia el canal de Suez y Asia. (Información RT).