Trump recrimina duramente a Irán por violar alto al fuego y vuelve a amenazarlo, pero anuncia nuevas negociaciones este lunes

–El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en un mensaje a través de su red Social Truth, que una delegación estadounidense va camino de Islamabad para empezar una nueva ronda de negociaciones con Irán este lunes 20 de abril.

No obstante, Trump acusa a Irán de una violación grave del alto al fuego en el estrecho de Ormuz y amenazó de nuevo con destruir la infraestructura civil iraní si el país no acepta el acuerdo que le ofrece. «Si no lo hacen, Estados Unidos destruirá todas las centrales eléctricas y todos los puentes de Irán», escribió Trump.

TRADUCCIÓN:

Irán decidió ayer disparar balas en el Estrecho de Ormuz — ¡Una violación total de nuestro Acuerdo de Alto el Fuego! Muchos de ellos estaban dirigidos a un barco francés y a un carguero del Reino Unido. Eso no estuvo bien ¿verdad? Mis representantes irán a Islamabad, Pakistán — Estarán allí mañana por la tarde para las negociaciones. Irán anunció recientemente que cerraría el Estrecho, lo cual es extraño, porque nuestro BLOQUEO ya lo ha cerrado. Nos están ayudando sin saberlo, y son ellos los que pierden con el pasaje cerrado, ¡500 millones de dólares al día! Estados Unidos no pierde nada. De hecho, muchos barcos se dirigen, en este momento, a los EE. UU., Texas, Luisiana y Alaska, para cargar, cortesía del IRGC, siempre queriendo ser “¡el tipo duro!” Estamos ofreciendo un TRATO muy justo y razonable, y espero que lo acepten porque, si no lo hacen, Estados Unidos va a destruir todas las centrales eléctricas y todos los puentes de Irán. ¡NO MÁS SEÑOR BUEN CHICO! Bajarán rápido, bajarán con facilidad y, si no aceptan el ACUERDO, será un honor para mí hacer lo que hay que hacer, lo que otros presidentes deberían haberle hecho a Irán durante los últimos 47 años. ¡ES HORA DE QUE TERMINE LA MÁQUINA DE MATAR DE IRÁN! Presidente DONALD J. TRUMP.

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El ministro turco de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, dijo este domingo sentirse «optimista» sobre la posibilidad de una prórroga al alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, que expira el miércoles.

«Será necesaria una prórroga (…) Soy optimista al respecto», dijo Fidan durante un foro diplomático en Antalya, en el sur de Turquía, precisando que «quedan algunos puntos por aclarar».

El nuevo presidente de Irak, el kurdo Nizar Amedi, pidió por su parte también hoy a Irán que continúe las negociaciones con Estados Unidos para consolidar el alto el fuego de dos semanas, y así «reducir las tensiones y evitar los peligros de la guerra en la región, contribuyendo así a la consolidación de la paz y la seguridad internacionales».

Según un comunicado de la Presidencia iraquí, Amedi transmitió esta petición al embajador de Irán en Bagdad, Mohammad Kazem al Sadegh, con quien «abordó la situación de seguridad en la región» de Oriente Medio, así como «el fortalecimiento de las relaciones mutuas en diversos ámbitos».

Mientras tanto, el estratégico estrecho de Ormuz sigue cerrado este domingo, en represalia al bloqueo de Estados Unidos a los puertos iraníes, a tres días de que expire la tregua pactada entre los dos países en guerra.

Tras más de un mes de conflicto, que ha dejado miles de muertos y ha golpeado con fuerza a la economía mundial, el anuncio del viernes sobre la reapertura de este corredor marítimo dio un impulso inmediato a los mercados financieros y provocó una marcada caída en los precios del petróleo. Pero el sábado, apenas unas horas después de su reapertura, Irán señaló que retomó «el control estricto» de Ormuz, por donde en tiempos normales pasa el 20% del flujo global de hidrocarburos.

Irán reafirmó su promesa de restringir el paso de buques por el estrecho de Ormuz mientras se mantenga el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes. El presidente del Parlamento iraní, Mohammed Bagher Qalibaf, declaró en una entrevista televisada que Teherán continuaría amenazando a los buques mercantes que transitan por esta importante vía marítima, tras haber disparado contra barcos que intentaban cruzarla el sábado.

«Es imposible que otros atraviesen el estrecho de Ormuz mientras nosotros no podemos», afirmó Qalibaf, principal negociador de Irán en las conversaciones con Estados Unidos. (Información DW).