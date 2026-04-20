Fuerzas Militares bombardearon campamento del Eln en el Catatumbo; fue abatido alias «Yair» tercer cabecilla de la banda criminal

–En una operación conjunta del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía, en la vereda San Martín, municipio de El Tarra, región del Catatumbo, Norte de Santander, fue abatido alias ‘Yair’, tercer cabecilla e instructor terrorista del cartel criminal del Eln y a otra integrante de la misma estructura, informó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.

Añadió que en la zona se incautaron armas, abundante munición y equipos de comunicaciones.

Además, se destruyeron 4 búnkeres y 4 campamentos, y se inutilizaron más de 300 granadas adaptadas para drones, evitando su uso contra la población civil y la Fuerza Pública.

Este golpe se logró mediante una operación contundente de bombardeo e interdicción, en el marco del Plan Ayacucho Plus y Esparta, puntualizó.

Destacó que en la acción militar se afectó de manera estructural una capacidad terrorista basada en el uso de drones con explosivos, debilitando de forma significativa el accionar demencial del Eln.

«Como respuesta criminal, el cartel del Eln estaría planeando atentados terroristas. Por ello, mantenemos la máxima alerta y la ofensiva en las áreas de injerencia delictiva, y ofrecemos recompensas de hasta 200 millones de pesos por información que permita prevenir cualquier ataque terrorista y capturar a quienes intenten perpetrarlo», puntualizó el ministro de Defensa.