Así cambia el uso del espacio público en Bogotá con el nuevo Decreto 117

Foto: Secretaría Distrital de Gobierno – Miguel Ariza.

Con el Decreto 117 de 2026, la Alcaldía Mayor de Bogotá establece reglas necesarias para organizar el espacio público en la capital del país con zonas y responsabilidades definidas, criterios técnicos y un enfoque que equilibra derechos, mejora la convivencia y responde a la demanda de la ciudadanía para que se organice el espacio público.

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Con la expedición del Decreto 117 de 2026, la Administración distrital, a través de varias entidades, trabaja en equipo para garantizar una ciudad más segura, transitable y organizada. Se establecen reglas claras sobre el uso del espacio público, se reconoce la realidad social de quienes dependen de él y se promueve el equilibrio entre el derecho al trabajo y el derecho de la gente a disfrutar la ciudad.

A. ¿Qué es?

Es la estrategia de la Alcaldía Mayor para organizar, recuperar y preservar el espacio público, garantizando que sea seguro, transitable y para el disfrute de toda la ciudadanía.

Ordenar es proteger, y proteger es garantizar el derecho a la ciudad para la gente. No es solo control: es orden, convivencia y derechos.

B. ¿Por qué se hace?

Porque en el espacio público:

Debe protegerse el interés general.

Debe existir seguridad y permitirse la movilidad.

Es necesario brindar seguridad, movilidad y convivencia.

Se deben mitigar riesgos para la salud y la seguridad y facilitar el paso a personas con discapacidad.

Cuando se ocupa de forma indebida se deteriora la calidad de vida.

C. ¿Cómo se aplica?

Se priorizan zonas para ser organizadas.

Se establecen zonas donde se permiten ventas informales y zonas donde, por seguridad no.

Se establecen reglas claras para las ventas informales.

Se fortalecen alternativas para personas vulnerables.

Se actualiza el procedimiento para la recuperación del espacio público.

Se adelanta trabajo en equipo de la Alcaldía Mayor.

D. Derechos y garantías

El Decreto 117 de 2026:

Respeta el debido proceso.

Reconoce la dignidad de las personas que se dedican a la venta informal.

Promueve alternativas económicas.

Evita acciones arbitrarias.

Ordenar la ciudad no es excluir, es garantizar el derecho a disfrutar el espacio público.

E. ¿Qué está permitido y qué no?

Permitido:

Uso del espacio público con reglas establecidas.

Actividades reguladas.

Aprovechamiento autorizado.

No permitido:

Ocupación indebida.

Uso de elementos peligrosos, como pipetas de gas.

Actividades que afecten la convivencia.

Bloquear vías o zonas de tránsito.

Trabajo infantil.

Venta de armas.

Bloqueo de hidrantes.

F. ¿Qué gana la ciudad?

Espacio público organizado.

Zonas más seguras.

Movilidad.

Accesos para personas con discapacidad.

Entornos limpios.

Mejor convivencia.

G. ¿Qué entidades implementan el Decreto 117?

Secretaría Distrital de Gobierno:

En conjunto con IPES, adelantó la revisión y validación del Decreto 117 de forma participativa con vendedoras y vendedores informales.

Organiza el espacio público para tener una Bogotá que pueda disfrutar la gente.

DADEP:

Hace estudios para definir cuántas personas pueden usar el espacio público sin que se vuelva caótico, se sature o se generen riesgos para la seguridad humana.

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia:

Define las zonas de manejo especial en conjunto con las alcaldías locales, DADEP y la Policía de Bogotá.

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico:

Fortalece la oferta institucional para brindar alternativas económicas.

IPES:

Caracteriza a vendedoras y vendedores informales y brinda oferta institucional.

Ordenar el espacio público también es una invitación a que la ciudadanía se apropie de Bogotá. Con el Decreto 117, la ciudad responde al llamado de miles de personas que piden entornos organizados.

Así, la capital avanza hacia una cultura de respeto, corresponsabilidad y cuidado colectivo, donde cada acción suma para que la ciudad se pueda disfrutar mejor.