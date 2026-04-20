Habilitan vía de La Gaitana de Suba que había colapsado por socavón

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

En la noche de este sa?bado 18 de abril de 2026 el alcaldía Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Gala?n, en compan?i?a de la directora de la Red Troncal de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), Laura Serrato; el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano; y el alcalde Local de Suba, Cesar Salamanca; habilitaron la vi?a del barrio La Gaitana de la localidad de Suba, en la que hace ma?s de 30 di?as se abrio? un socavo?n.

El mandatario tambie?n que adema?s de la reparacio?n, que se logro? en 40 di?as, ya se tienen los recursos para hacer la revisio?n completa del interceptor.

“El socavo?n que se abrio? aqui? en Suba, al lado del CAI La Gaitana, ya lo arreglamos, lo hizo el Acueducto con apoyo del IDU, por aqui? pasa el interceptor de Las Mercedes, aqui? hubo un problema porque esta vi?a no fue proyectada para tener transporte pu?blico y con el peso del asfalto se afecto? la tuberi?a y se termino? generando el socavo?n. Se revisara? en que puntos del interceptor existe riesgo de que ocurre lo mismo para que actuemos de manera preventiva”, explico? el alcalde Carlos Fernando Gala?n.

Concluir con los trabajos de reparacio?n del socavo?n, que se formo? el pasado 7 de marzo de 2026 en la avenida calle 139 con carrera 126A, requirio? por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá instalar 18 metros de nueva tuberi?a de aguas residuales para reemplazar la existente.

“Estamos entregando esta obra luego de 40 di?as de trabajo, la nueva tuberi?a tiene un metro de dia?metro y esta? a 6 metros de profundidad. Un trabajo complejo que logramos gracias al esfuerzo te?cnico del equipo del Acueducto y la paciencia de la comunidad”, dijo Laura Serrato directora de la Red Troncal Alcantarillado EAAB.

Es importante tener en cuenta que antes del cambio de tuberi?a el equipo del Acueducto inspecciono? la zona y realizo? limpieza manual y meca?nica del socavo?n que quedo? taponado con material de la estructura vial, producto del fallo.

Una vez adelantadas las labores de rehabilitacio?n del tramo de alcantarillado, asi? como del relleno y la reconformacio?n del terreno, el IDU concluyo? con la pavimentacio?n.

“Logramos terminar con e?xito la intervencio?n en el sector de La Gaitana, cuando el Acueducto termino? los trabajos entro? el Instituto de Desarrollo Urbano a arreglar parte de la vi?a y la sen?alizacio?n”, detallo? el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano.

Por su parte, la Alcaldía Local de Suba realizo? acompan?amiento permanente para garantizar la seguridad de los habitantes del sector y de los trabajadores de la obra.

“Hicimos recorrido puerta a puerta explica?ndole a la comunidad la complejidad del dan?o, las dina?micas de la operacio?n, el manejo que deben mejorar en sus casas para las aguas residuales y a nivel comercial el manejo de aceites vertidos en las alcantarillas”, puntualizo? Cesar Salamanca, alcalde local de Suba.

Finalmente, el alcalde Carlos Fernando Gala?n agradecio? a la comunidad el acompan?amiento y veeduri?a realizadas a esta importante obra de reparacio?n.