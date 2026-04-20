Así sigue la evolución tecnológica en China: Innovadores bancos urbanos inteligentes (VIDEO)

— Una serie de bancos inteligentes destinados al uso público han captado la atención de los residentes en China. En una plaza de un centro comercial en la municipalidad suroccidental de Chongqing, se han instalado 21 de estos innovadores dispositivos que, además de servir como zona de descanso, integran sistemas de carga inalámbrica para móviles y pantallas de video.

Estos bancos se encuentran disponibles diariamente de 09:00 a 24:00 horas bajo un sistema de seguridad de bajo voltaje.

Con un consumo eficiente de apenas 0,07 kWh al día, su diseño está totalmente adaptado para resistir inclemencias climáticas como el viento y la lluvia.

Una serie de bancos inteligentes destinados al uso público han captado recientemente la atención de los residentes en China. En una plaza de un centro comercial en la municipalidad suroccidental de Chongqing, se han instalado 21 de estos innovadores dispositivos que, además de… pic.twitter.com/0IWSSDOULO — China Xinhua Español (@XHespanol) April 20, 2026

«Es la primera vez que pruebo la carga inalámbrica en un banco, y es muy novedoso y conveniente. Ya no tendré que alquilar cargadores portátiles», comentó el señor Wang, un residente local. Por su parte, la señora Chen, mencionó que acudió al lugar específicamente para conocer estas terminales de carga.

Más allá de su función como asientos, estos bancos permiten reproducir vídeos y consultar mapas e información interactiva a través de sus pantallas. Este tipo de dispositivo urbano ya se encuentra operativo en varias ciudades chinas. En el caso de Shenzhen, los modelos más avanzados cuentan con módulos 4G integrados que permiten monitorear de forma remota el estado de las pantallas y recopilar estadísticas sobre el flujo de personas, optimizando así la gestión comercial de la zona.

La implementación de estas tecnologías es una medida concreta de los Gobiernos locales para potenciar la gestión de las ciudades mediante la innovación. En los últimos años, estas iniciativas han mejorado significativamente la calidad de vida de los ciudadanos.

Un ejemplo de esta transformación se encuentra en el distrito de Chun’an, en la provincia oriental de Zhejiang, donde se ha implementado un carril reversible móvil. Gracias a 18 robots inteligentes que analizan datos de tránsito en tiempo real, el sistema puede cambiar la dirección del carril en tan solo 40 segundos, reduciendo la congestión y aportando mayor eficiencia a la movilidad urbana.

Asimismo, el transporte público se ha sumado a esta modernización con la actualización de las pantallas en la carrocería de los autobuses. Algunos paneles frontales muestran el horario exacto de salida, mientras que los traseros reflejan en tiempo real el estado de los semáforos del próximo cruce, una innovación que mejora tanto la experiencia de espera de los pasajeros como la seguridad vial.

Estas instalaciones cumplen una doble función de seguridad y servicio público, convirtiéndose en ejemplos para elevar la gobernanza urbana y aportar «calidez tecnológica» a la ciudad.

Bajo el marco del esquema del XV Plan Quinquenal (2026-2030) de China, el país impulsará la construcción de ciudades modernas para el pueblo, con el objetivo de convertirlas en urbes innovadoras, habitables, hermosas, resilientes, civilizadas e inteligentes. Asimismo, se promoverá la transformación digital integral de las ciudades para impulsar una gobernanza urbana más inteligente y refinada.

Al atardecer, los bancos inteligentes alineados a lo largo de la vía se iluminan como puntos estelares, integrándose armoniosamente en el paisaje del bullicioso distrito comercial. (Información Agencia Xinhua).