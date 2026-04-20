Petro desmiente reunión en Bogotá con Diego Marín el abogado de alias «Papá Pitufo»

–El excandidato presidencial David Luna hizo eco en su cuenta en X a una información según la cual el presidente Gustavo Petro se reunió el 16 de mayo de 2024, en el Hotel Tequendama, con Diego Marín, el abogado de Papá Pitufo, el mayor contrabandista del país y quien donó 500 millones a su campaña. Y añadió: «Hace dos semanas Petro juró en X que no tenía ningún trato con el abogado, pero hoy los documentos publicados dicen otra cosa. La Fiscalía, la Procuraduría y el Congreso tienen la obligación de llegar hasta el fondo de esto. No más “fue a mis espaldas”, no más “yo no lo crié”, no más “me engañaron”. Este gobierno tiene que responder por sus actos».

El jefe del Estado reaccionó inmediatamente:

Primero diga la verdad:

1. no tengo tratos ni he tenido con Diego Marín.

2. Toda comunicación hacia Diego Marín ha sido la misma: entréguese a la justicia colombiana y diga toda la verdad.

3. Fui yo mismo el que hice que la sociedad colombiana supiera de Diego Marín y su capacidad de comprar altos funcionarios de la fuerza pública, de la DIAN/Aduanas y hasta presidentes de la república.

4. Fui yo el que llamó al presidente de España y al primer ministro de Portugal pidiendo su captura y traslado a Colombia.

5. Diego Marín escapó gracias al aviso que le dieron dos altos oficiales de policía, solo una oficial escuchó cuando se iba a capturar en Bogotá, huyó a España y haya tiene ciudadanía español.

Además, el primer mandatario subraya: «Acerca de las fuentes de la prensa no son más que los agentes de inteligencia que dijeron que iban a traerlo por voluntad propia del contrabandista y nunca sucedió, pero parece que siempre llegaban llenos de dinero, a Diego Marín le decían otra acosa diferente a lo que yo decía y se quedaban su dinero, lo mismo pasó en la fiscalía, a la famosa reunión con el abogado de Marín asistió un alta funcionaria de la fiscalía actual».

Igualmente denuncia que «la fiscalía nunca investigó a Marín, sacaron de la investigación del expediente a quien sabía del proceso y metieron a una fiscal que comenzó una nueva investigación pero solo sobre hechos desde el año 2023 para acá; y dejaron los 38 años de los que Diego Marín quería confesar todo y que era mi interés».

Finalmente precisa: «La fiscalía garantizó la impunidad de Marín y garantizó que no fuera extraditado a Colombia».

De otro lado, el presidente Gustavo Petro recaba en X sobre su confrontación con el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa:

«Ahora resulta que los mismos capos de las bandas que usa Noboa «para acusarme a mi, lo acusa es a él por haberse financiado con los recursos de «los choneros» y por tanto, de alias Fito y de ordenar el asesinato del excandidato presidencial Villavicencio».

Al respecto, replica esta información de un noticiero de televisión:

Ahora resulta que los mismos capos de las bandas que usa Noboa para acusarme a mi, lo acusa es a él por haberse financiado con los recursos de "los choneros" y por tanto, de alias Fito y de ordenar el asesinato del excandidato presidencial Villavicencio.

pic.twitter.com/uxwHwQw12C — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 20, 2026

Previamente, el presidente Gustavo Petro trinó: «No creo que los dirigentes de «Revolución ciudadana» tengan amigos choneros ni que les incauten en sus haciendas cocaína, creo que no tienen haciendas».

Y concluyó: «Con los dirigentes progresistas del Ecuador, si me he reunido y me quiero reunir más porque tengo como proyecto que los pueblos ejerzan su poder constituyente y se declare la Confederación de la Gran Colombia».