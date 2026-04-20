Astronauta de Artemis II comparte video único de la Tierra y la Luna que grabó con su celular: «Solo una oportunidad en la vida»

–(Imagen NASA). El astronauta Reid Wiseman, que formó parte de la misión Artemis II de la NASA, en el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años, compartió este lunes en su cuenta de X un video de la Tierra y su satélite natural grabado con su móvil.

«Solo una oportunidad en la vida…», comienza el texto. «Como contemplar la puesta de sol en la playa, desde el lugar más remoto del cosmos no pude resistirme a grabar un video de la puesta de la Tierra con mi teléfono móvil», añade.

Hola, Luna. Qué gusto estar de vuelta. ? Aquí tienes un adelanto de lo que los astronautas de Artemis II fotografiaron durante su vuelo alrededor de la Luna. pic.twitter.com/YV5juFznIb — NASA en español (@NASA_es) April 7, 2026

TRADUCCIÓN:

Solo una oportunidad en esta vida…

Como ver el atardecer en la playa desde el asiento más extranjero del cosmos, no pude resistirme a grabar un video con el celular del Earthset. Se escucha el obturador de la Nikon mientras @Astro_Christina está disparando ráfagas de 3 tomas y capturando esas excepcionales fotos del Earthset a través del lente de 400 mm. @AstroVicGlover estaba en la ventana 3 observándolo junto a @Astro_Jeremy a su lado.

Apenas podía ver la Luna a través de la ventana de la escotilla de acoplamiento, pero el iPhone era del tamaño perfecto para capturar la vista… esto está sin recortar, sin editar, con un zoom de 8x que es bastante comparable a la vista del ojo humano. Disfruten.

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Bethany Stevens, de la Administración de la NASA

A historic mission behind us, with more ahead. ? Artemis II crew returns home

? Artemis III preparations begin

?? X-59 ramps up flight testing

?? Cygnus arrives at the ISS

? SPHEREx maps interstellar ice Here’s the latest in the @NASA Minute! pic.twitter.com/v1bqoA6YM0 — Bethany Stevens (@NASASpox) April 17, 2026

TRADUCCIÓN:

Una misión histórica a nuestras espaldas, con más por delante.

– La tripulación de Artemis II regresa a casa

– Comienzan los preparativos de Artemis III

– El X-59 intensifica las pruebas de vuelo

– Cygnus llega a la ISS

– SPHEREx mapea el hielo interestelar

(Información RT).