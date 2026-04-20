FILBo 2026: conozca detalles de la literatura de la India país invitado de honor

Foto: FILBo.

La Feria Internacional el Libro de Bogotá – FILBo 2026, que se realizará del 21 de abril al 4 de mayo del 2026, tendrá a la India como país invitado de honor para su edición número 38, en una apuesta por «un diálogo entre culturas» y por profundizar las relaciones entre ambos países. ¡Te contamos algunos detalles de la literatura del segundo país más poblado del mundo!

Estos son varios de los datos más relevantes de la literatura de este país asiático que estará en la fiesta cultural más importante de Colombia:

La industria editorial india es una de las más grandes y diversas del mundo. Ocupa el tercer lugar a nivel mundial en publicaciones en inglés y produce libros en más de 20 idiomas principales.

La edición comercial (ficción y no ficción para el público general) crece de forma constante, con una mayor visibilidad de los autores indios tanto a nivel nacional como internacional.

El auge de las plataformas digitales y los audiolibros también ha contribuido a ampliar el número de lectores, aunque persisten retos como la piratería y la limitada infraestructura de distribución.

Informate sobre más detalles sobre India, el país invitado de honor a la versión No.38 de la FILBo en Bogotá:

Hábitos de lectura en la India

Los hábitos de lectura en la India son diversos y están influenciados por factores lingüísticos, culturales y socioeconómicos.

Los centros urbanos registran una mayor tasa de lectores de libros, especialmente en inglés e hindi, mientras que los lectores de lenguas regionales son más frecuentes en las zonas semiurbanas y rurales.

Los lectores indios disfrutan de una amplia gama de géneros, entre los que se incluyen la mitología, el romance, la ficción histórica, la autoayuda y los comentarios políticos.

Los textos religiosos y espirituales siguen gozando de una gran popularidad.

Con el aumento de la penetración de Internet y el uso de teléfonos inteligentes, los libros electrónicos y las plataformas de lectura en línea están ganando terreno, especialmente entre los jóvenes y los profesionales en activo.

Librerías, bibliotecas y espacios culturales

La India cuenta con miles de librerías, desde grandes cadenas como Crossword y Landmark hasta librerías independientes que sirven de centros comunitarios.

Las capitales de los estados y las principales ciudades cuentan con modernas bibliotecas públicas, como la Biblioteca Pública de Delhi y la Biblioteca Centenaria Anna en Chennai.

La Biblioteca Nacional de la India, en Calcuta, es la más grande del país, con más de 2,2 millones de libros.

Espacios culturales como el India Habitat Centre (Delhi), el NCPA (Mumbai) y los centros de la Alianza Francesa en diferentes ciudades acogen regularmente eventos literarios, lecturas de autores y presentaciones de libros.

En las ciudades más pequeñas y las zonas rurales, el acceso a las librerías y bibliotecas sigue siendo limitado.

Hitos importantes en la historia literaria y cultural de la India