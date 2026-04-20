Cuatro niños resultaron gravemente heridos al detonar área minada en el municipio de Olaya Herrera en Nariño

–La Tercera División del Ejército Nacional rechazó de manera categórica el atroz accionar de grupos armados ilegales, uno de los cuales, sin identificar, provocó graves heridas a cuatro menores de edad al activar una área minada mientras jugaban en zona rural de Olaya Herrera, en el departamento de Nariño.

Las tropas de la Fuerza de Tarea Hércules, con el apoyo de la aviación del Ejército, realizaron la evacuación humanitaria de los menores, para su traslado oportuno a un centro médico especializado.

El mando militar advierte que este repudiable hecho es una infracción al Derecho Internacional Humanitario por la utilización de medios y métodos ilícitos de la guerra, que atentan contra la vida, la integridad y la libre circulación de las personas, exponiendo de manera deliberada a la población civil.

«Hacemos un llamado a los organismos internacionales y defensores de los derechos humanos para que se sumen al rechazo de estas acciones criminales perpetradas por grupos al margen de la ley, que continúan financiando su accionar mediante economías ilícitas», precisó.

«Seguiremos desplegando todas nuestras capacidades para proteger a la población civil, salvaguardar a las comunidades y contrarrestar las amenazas de los grupos armados organizados que delinquen en esta región del país», puntualizó.

De otro lado, la Tercera División del Ejército Nacional informó que en los municipios de Mallama y Cuaspud, Nariño, tropas de la Brigada 23 ubicaron dos cilindros con proselitismo armado alusivo al Eln, los cuales pretendían generar zozobra e intranquilidad dentro de la población.

El artefacto hallado en Mallama fue destruido de manera controlada por el Equipo de Detección y Eliminación de Artefactos Explosivos EOD, mientras que el segundo dispositivo se encuentra en proceso de verificación y será neutralizado siguiendo los protocolos de seguridad.

Estos elementos al parecer habrían sido instalados por el grupo autodenominado comuneros del sur que delinque en la zona.