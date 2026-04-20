Líbano: Causa indignación imagen de un soldado israelí destruyendo estatua de Jesucristo crucificado

–Reacciones airadas desato en Oriente Medio una imagen difundida en redes sociales en las que aparece un soldado israelí destruyendo con un mazo una estatua de Jesucristo crucificado, hecho que habría ocurrido en el sur del Líbano durante una operación militar de Israel.

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, condenó la acción. «El daño a un símbolo religioso cristiano por parte de un soldado de las FDI [Fuerzas de Defensa de Israel] en el sur de Líbano es un acto grave y vergonzoso», escribió Saar en X.

«Felicito a las FDI por condenar el incidente y por abrir una investigación al respecto. Estoy seguro de que se tomarán las medidas estrictas necesarias contra el autor de este acto repugnante», añadió.

Photo currently circulating on social media which appears to show a soldier with the Israel Defense Force striking and destroying a statue of Jesus Christ on the cross using a sledgehammer during recent operations in the Christian town of Debel in Southern Lebanon. pic.twitter.com/Gz05heyIy4 — OSINTdefender (@sentdefender) April 19, 2026



TRADUCCIÓN:

Foto que actualmente circula en redes sociales y que parece mostrar a un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel golpeando y destruyendo una estatua de Jesucristo en la cruz con un martillo de demolición durante recientes operaciones en la localidad cristiana de Debel, en el sur de Líbano.

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El ministro afirmó que el incidente será investigado a fondo y en profundidad, y si es necesario, se tomarán medidas de acuerdo con los hallazgos.

Además señaló que ese comportamiento contradice por completo los valores de Israel como un país que, desde su punto de vista, respeta las diferentes religiones y sus símbolos sagrados, y que trabaja por consolidar la tolerancia y el respeto entre los fieles de diversas religiones.

«Nos disculpamos por este incidente y por cualquier ofensa causada a los sentimientos de los cristianos», concluyó.

The damaging of a Christian religious symbol by an IDF soldier in southern Lebanon is grave and disgraceful. I commend the IDF for its statement,

for condemning the incident, and for conducting an investigation into the matter. I’m confident that the necessary strict measures… — Gideon Sa'ar | ????? ??? (@gidonsaar) April 20, 2026

Las Fuerzas de Defensa de Israel (Israel Defense Forces) en un comunicado publicado en X, reseñó:

Tras la finalización de un examen inicial en relación con una fotografía publicada hoy de un soldado de las FDI dañando un símbolo cristiano, se determinó que la fotografía muestra a un soldado de las FDI operando en el sur del Líbano.

Las FDI ven el incidente con gran gravedad y enfatizan que la conducta del soldado es completamente inconsistente con los valores esperados de sus tropas.

El incidente está siendo investigado por el Mando Norte y actualmente se está abordando a través de la cadena de mando.

Se tomarán medidas apropiadas contra los involucrados de acuerdo con los hallazgos.

Además, las FDI están trabajando para ayudar a la comunidad en la restauración de la estatua a su lugar.

Las FDI están operando para desmantelar la infraestructura terrorista establecida por Hezbolá en el sur del Líbano, y no tienen la intención de dañar la infraestructura civil, incluyendo edificios religiosos o símbolos religiosos. (Con información de RT).