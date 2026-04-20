EE.UU: Asesinan a ocho niños en tiroteo en Luisiana

–(Imagen policía local). En una balacera, considerada la más mortífera en el país desde 2024, fueron muertos ocho niños este domingo en la ciudad de Shreveport, en el estado de Luisiana, Estados Unidos, en un suceso que calificaron de «altercado doméstico». Dos mujeres adultas resultaron heridas, una de ellas de gravedad.

El agresor, que fue abatido a tiros por la Policía tras huir del lugar del incidente en un vehículo robado, fue identificado como Shamar Elkins, según informó la directora de comunicaciones del alcalde de Shreveport, Leigh Anne Evensky, citada por la CNN.

Sin embargo, no compartieron más detalles sobre el sospechoso. Elkins falleció después de una persecución policial que concluyó en una parroquia de los alrededores de Shreveport, agregó la portavoz.

Según los reportes preliminares de la Policía el sujeto irrumpió en unos tres hogares en el vecindario de Cedar Grove de Shreveport y disparó contra los ocupantes. La investigación inicial del incidente resalta que varios de los menores eran descendientes del atacante.

Las víctimas mortales de esta acción criminal son siete hermanos y un primo: tres niños y cinco niñas de edades comprendidas entre 3 y 11 años. El forense dice que sus madres los identificaron como:

Jayla Elkins, 3 años

Shayla Elkins, 5 años

Kayla Pugh, 6 años

Layla Pugh, 7 años

Markaydon Pugh, 10 años

Sariahh Nieve, 11

Khedarrion Nieve, 6

Braylon Nieve, 5

La policía señaló que Shamar Elkins, el hombre responsable de este incidente, era el padre de siete de los ocho niños muertos. Sin embargo, uno de los niños asesinados no era suyo.

Según los informes, un noveno niño, de 13 años, saltó del techo de la casa y pudo escapar. La policía dice que tiene algunos huesos rotos.

Dos mujeres también recibieron disparos, una de las cuales era la esposa de Elkins’. Ella también es la madre de algunos de los niños. Según informes, le dispararon en la cara y fue operada, pero se espera que sobreviva.

La condición de la otra mujer, que también puede ser la madre de algunos de los niños asesinados, también es muy grave. También se informa que una tercera mujer escapó del incidente.

En este momento, no está claro quiénes son los padres del octavo niño asesinado.

La policía indicó que todo el incidente comenzó en Harrison Street, donde Elkins le disparó a su esposa. Luego, Elkins fue a la segunda casa involucrada en W 79th Street, cerca de Linwood, y disparó a la segunda mujer, así como a los niños.

La policía dice que un total de 10 personas recibieron disparos, siendo las únicas sobrevivientes las dos mujeres.

Las autoridades dijeron que todavía están recopilando detalles sobre la escena del crimen, que se extiende por cuatro lugares. Las cuatro ubicaciones incluyen dos casas en las que se encontraron víctimas de disparos, la escena de un robo de auto en la que Elkins supuestamente robó un auto y la escena en la que Elkins fue asesinado a tiros en Bossier City después de una persecución policial.

El motivo de Elkins’ aún no está claro en este momento.

La policía dice que Elkins recibió un disparo mortal después de una persecución desde Shreveport hasta Bossier City. Elkins recibió un disparo en la cuadra 400 de Brompton Lane. Se produjeron intercambios de disparos entre la policía y Elkins. La policía dice que no está claro en este momento si Elkins murió a sus propias manos o por un disparo realizado por la policía. (Con información de RT y KSLA News 12).