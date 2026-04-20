Tres muertos más deja bombardeo de EE.UU a otra supuesta narcolancha en el Caribe (VIDEO)
–El ejército de Estados Unidos confirmó este domingo la muerte de tres personas en un ataque contra una embarcación presuntamente que transportaba un cargamento de cocaína en el mar Caribe. El Comando Sur, responsable de las fuerzas militares de Washington en la región, señaló en X que realizó un nuvo ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones narco terroristas.
On April 19, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/yMtPhXBdNn
— U.S. Southern Command (@Southcom) April 20, 2026
TRADUCCIÓN:
El 19 de abril, por orden del comandante de #SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas. La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico. Tres narco-terroristas varones fueron abatidos durante esta acción. No hubo bajas en las fuerzas militares de EE.UU.
Las autoridades estadounidenses han reportado al menos seis de estos ataques en lo que va corrido de este mes abril, lo que eleva el saldo total de personas muertas en estas operaciones a alrededor de 180.
La administración Trump no ha entregado evidencia definitiva de que las embarcaciones atacadas estaban involucradas en el tráfico de drogas.
Expertos legales internacionales y grupos de derechos advierten que los ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, ya que aparentemente han tenido como objetivo a civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.
La administración del presidente Donald Trump insiste en que, en la práctica, está en guerra con «narcoterroristas» en América Latina, y desde septiembre pasado empezó a atacar embarcaciones presuntamente usadas para el narcotráfico. (Información RT).