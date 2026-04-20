Se renueva la malla vial local de Bogotá: entregada en Kennedy nueva vía con inversión cercana a $ 150 millones

Foto: Alcaldía Local de Kennedy.

La Alcaldía Local de Kennedy realizó la entrega oficial de un tramo vial renovado en la carrera 77X entre la calle 48A sur y la calle 49 Sur, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad y tránsito para las y los habitantes del sector.

La intervención contempló un área total de 277 metros cuadrados, con una longitud de 59 metros y un ancho de 4,70 metros, permitiendo optimizar el flujo vehicular y las condiciones de acceso en esta zona de la localidad.

Esta obra hace parte de los proyectos de inversión local orientados al fortalecimiento de la infraestructura y la conectividad en Kennedy, priorizando sectores que requieren mantenimiento y recuperación de su malla vial.

“Hemos estado realizando seguimiento a más de 500 barrios en Kennedy, muchos de ellos de autoconstrucción, donde por años la comunidad ha solicitado la intervención de sus vías. Gracias al trabajo articulado con la Unidad de Mantenimiento Vial, que cuenta con los recursos humanos, técnicos y financieros, hoy podemos atender de manera oportuna estas necesidades” señaló Javier Prieto Tristancho, alcalde Local (e) de Kennedy.

Además, indicó que la Alcaldía Local realiza una priorización basada en los requerimientos de la comunidad y el trabajo en territorio, lo que permite llegar a los sectores que más lo necesitan. Señaló que ya se empiezan a evidenciar los cambios, permitiendo que las y los ciudadanos accedan a sus viviendas en mejores condiciones, con accesos dignos y seguros.

La Alcaldía Local de Kennedy reiteró el llamado a la ciudadanía para el cuidado de la vía, evitando arrojar basuras, realizar intervenciones no autorizadas o generar daños que afecten su durabilidad.

Con esta entrega, Kennedy continúa avanzando en el mejoramiento de su infraestructura vial, aportando al bienestar y la calidad de vida de sus habitantes en el suroccidente de Bogotá.