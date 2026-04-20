    • Judicial Nacional

    Fuerza pública desmantela centro de sicarios de la banda criminal ‘cordillera’ en Pereira

    Ariel Cabrera Publicado el

    –La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía y el Ejército, desmanteló un centro clandestino de sicarios de la banda criminal ‘Cordillera’. En la acción fueron capturados alias ‘Caleño’ y ‘Sebitas’, los cuales fueron judicializados por su presunta implicación en homicidios selectivos, hurto, narcotráfico y porte de armas.

    Alias ‘Caleño’ hacía parte del cartel de los más buscados y sería dinamizador de homicidios y del tráfico de estupefacientes.

    Durante el operativo se incautó 1 arma de fuego, celulares, munición y radios de comunicación

    En Ocaña, Norte de Santander, la Policía en coordinación con la Fiscalía capturó a alias ‘Oscar’, cabecilla financiero de la estructura criminal Magdalena Medio de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco. Este sujeto era requerido por extorsión y concierto para delinquir agravado, responsable de intimidar a empresarios, ganaderos y palmicultores mediante artefactos explosivos en Barrancabermeja, Puerto Wilches y Yondó.

    De otro lado, en Puerto Berrío, Antioquia, en jurisdicción del Departamento de Policía Magdalena Medio, fue capturado alias ‘Pipi Negro’, cabecilla financiero de la estructura criminal Pacificadores de Samaná del clan del golfo, junto a alias ‘Pipe Moto’ y alias ‘Ana’, por extorsión y tráfico de estupefacientes, responsables de dinamizar las extorsiones y el tráfico de drogas en la región.

    En el procedimiento se incautaron más de $36 millones en efectivo, 10 celulares y 2 radios de comunicación, 1 pistola y 3 proveedores, cartuchos de diferentes calibres y estupefacientes.

    En La Guajira la Policía de Transito incautó 575 kilos de clorhidrato de cocaína, capturó a una persona e inmovilizó el un tractocamión en el que se transportaba el cargamento, en la vía Río Palomino – Riohacha.

    El alijo, que era transportado en una caleta de doble techo, estaba avaluado en cerca de $3.700 millones, evitando la comercialización de 1.4 millones de dosis en el mercado ilegal.

    El cargamento tendría como destino inicial Centroamérica, para posteriormente ser enviado hacia Norteamérica.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte