Fuerza pública desmantela centro de sicarios de la banda criminal ‘cordillera’ en Pereira

–La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía y el Ejército, desmanteló un centro clandestino de sicarios de la banda criminal ‘Cordillera’. En la acción fueron capturados alias ‘Caleño’ y ‘Sebitas’, los cuales fueron judicializados por su presunta implicación en homicidios selectivos, hurto, narcotráfico y porte de armas.

Alias ‘Caleño’ hacía parte del cartel de los más buscados y sería dinamizador de homicidios y del tráfico de estupefacientes.

Durante el operativo se incautó 1 arma de fuego, celulares, munición y radios de comunicación

#EsNoticia | ¡Golpe al sicariato! En Pereira (Risaralda), la @PoliciaColombia, en coordinación con la @FiscaliaCol y el @COL_EJERCITO, desarticuló un centro clandestino de sicarios del GDO ‘Cordillera’. Capturados: alias ‘Caleño’ y ‘Sebitas’, señalados por homicidio, hurto y… pic.twitter.com/MiiDUCyZQ8 — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) April 19, 2026

En Ocaña, Norte de Santander, la Policía en coordinación con la Fiscalía capturó a alias ‘Oscar’, cabecilla financiero de la estructura criminal Magdalena Medio de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco. Este sujeto era requerido por extorsión y concierto para delinquir agravado, responsable de intimidar a empresarios, ganaderos y palmicultores mediante artefactos explosivos en Barrancabermeja, Puerto Wilches y Yondó.

#EsNoticia | En Ocaña, Norte de Santander

La @PoliciaColombia en coordinación con la @FiscaliaCol capturó a alias ‘Oscar’, cabecilla financiero de la estructura criminal Magdalena Medio del Estado Mayor. Requerido por extorsión y concierto para delinquir agravado. Responsable de… pic.twitter.com/IEv4ccU9vR — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) April 18, 2026

De otro lado, en Puerto Berrío, Antioquia, en jurisdicción del Departamento de Policía Magdalena Medio, fue capturado alias ‘Pipi Negro’, cabecilla financiero de la estructura criminal Pacificadores de Samaná del clan del golfo, junto a alias ‘Pipe Moto’ y alias ‘Ana’, por extorsión y tráfico de estupefacientes, responsables de dinamizar las extorsiones y el tráfico de drogas en la región.

En el procedimiento se incautaron más de $36 millones en efectivo, 10 celulares y 2 radios de comunicación, 1 pistola y 3 proveedores, cartuchos de diferentes calibres y estupefacientes.

#EsNoticia | En Puerto Berrío, Antioquia en jurisdicción del Departamento de Policía Magdalena Medio (@PoliciaDEMAM), la @PoliciaColombia capturó a alias ‘Pipi Negro’, cabecilla financiero de la estructura criminal Pacificadores de Samaná del Clan del Golfo, junto a alias ‘Pipe… pic.twitter.com/bAwyjhtffN — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) April 19, 2026

En La Guajira la Policía de Transito incautó 575 kilos de clorhidrato de cocaína, capturó a una persona e inmovilizó el un tractocamión en el que se transportaba el cargamento, en la vía Río Palomino – Riohacha.

El alijo, que era transportado en una caleta de doble techo, estaba avaluado en cerca de $3.700 millones, evitando la comercialización de 1.4 millones de dosis en el mercado ilegal.

El cargamento tendría como destino inicial Centroamérica, para posteriormente ser enviado hacia Norteamérica.