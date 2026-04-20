Irán asegura haber obligado a fuerzas estadounidenses a retirarse de estrecho de Ormuz

–(Imagen Xinhua/Ahmad Halabisaz). La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán aseguró haber obligado a las tropas estadounidenses a retirarse el domingo después de que las mismas abrieran fuego contra un buque mercante iraní cerca del golfo de Omán, informó la agencia de noticias semioficial Mehr.

El CGRI también anunció la apertura de una nueva ruta marítima a través del estrecho de Ormuz.

La información señala, citando fuentes exclusivas, que las fuerzas estadounidenses, a las que califican de «terroristas», desplegadas en aguas cercanas al golfo de Omán, dispararon contra un buque mercante de Irán para obligarlo a regresar a aguas territoriales iraníes, en respuesta al cierre del estrecho de Ormuz por parte del CGRI y a las medidas de control implementadas por este, así como al rechazo de buques mercantes de la India y del Reino Unido de la vía marítima.

«Gracias a la oportuna presencia y rápida reacción de las unidades de la Armada del CGRI en apoyo del buque iraní, las tropas estadounidenses se vieron obligadas a retirarse y abandonar la zona», añade la misma fuente.

También el domingo, la radiotelevisión estatal IRIB informó que la Armada del CGRI ha abierto una nueva ruta de tránsito marítimo a través del estrecho de Ormuz, denominada «Corredor de Larak».

Según la información, la ruta se extiende desde el sur de la isla de Ormuz hasta el sur de la isla de Larak, y solo podrá ser utilizada por buques tras la reapertura del estrecho de Ormuz y con la autorización de la Armada del CGRI.

La ruta se encuentra completamente dentro de las aguas territoriales iraníes, y el tránsito no autorizado es imposible debido al estricto control que ejerce el CGRI sobre la vía marítima, según la citada cadena.

Irán reforzó su control sobre el estrecho a partir del 28 de febrero, cuando Israel y Estados Unidos lanzaron ataques conjuntos contra territorio iraní.

Recientemente, EE. UU. impuso un bloqueo a los buques que entran y salen de Irán, tras el fracaso de las negociaciones de paz en Islamabad, Pakistán.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, declaró el viernes que el estrecho de Ormuz estaría «completamente abierto» al tráfico marítimo comercial durante la tregua de dos semanas entre Irán y Washington, que entró en vigor el 8 de abril, en consonancia con el anuncio de la tregua en el Líbano.

Sin embargo, el principal mando militar de Irán, el Cuartel General Central Jatam al Anbiya, anunció el sábado la reanudación del estricto control sobre el estrecho de Ormuz debido al continuo bloqueo naval estadounidense. (Información Agencia xinhua).