Sancionan a farmacéutica Bayer y Comfenalco Quindío por cobros exorbitante en medicamentos y esquilmar los recursos destinados a la salud de los colombianos

–Por vender medicamentos por encima de los precios máximos fijados por por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, afectando los recursos del sistema de salud y el acceso de los pacientes a los tratamientos, la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, sancionó al laboratorio farmacéutico de Bayer S.A. y a la Caja de Compensación Familiar de Fenalco Comfenalco Quindío, esta última en su rol de mayorista en la ciudad de Armenia.

En el caso del laboratorio Bayer S.A., la Superintendencia afirmó que comprobó que el medicamento Neogynon, utilizado como anticonceptivo y en tratamientos para trastornos menstruales y de fertilidad, fue vendido con sobreprecios entre 26, 52% y 46,81% en al menos 83.525 unidades entre octubre de 2022 y junio de 2023.

En lo que respecta a Comfenalco Quindío, la SIC precisó que evidenció que durante 2023 se comercializaron al menos 26 medicamentos con sobrecostos que alcanzaron hasta el 400% sobre el precio máximo permitido. Entre ellos, el medicamento Ferinject, usado para el tratamiento de la anemia, tenía un precio máximo de $82.752 y fue vendido por $413.760.

Asimismo, el medicamento Depo-MedroI, utilizado para tratar enfermedades como la artritis, enfermedades autoinmunes, reumáticas y pulmonares, cuyo precio máximo era de $5.029, fue comercializado por $23.425.

Las sanciones fueron impuestas a través de las Resoluciones No. 18856 de 2026 y No. 16791 de 2026, expedidas por la Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal y corresponden a investigaciones independientes, en desarrollo de sus funciones de inspección y vigilancia sobre el régimen de control de precios de medicamentos.

La Superintendencia recordó que exceder los precios regulados de medicamentos no es una irregularidad menor: es una conducta que afecta directamente los recursos públicos de la salud, el acceso de los pacientes a tratamientos y la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

El organismo de control advirtió que esta situación resulta especialmente sensible si se tiene en cuenta que los medicamentos objeto de la sanción son utilizados en tratamientos de uso frecuente, incluidos aquellos destinados al manejo de enfermedades crónicas y tratamientos hormonales.

La SIC subrayó que continuará fortaleciendo las acciones de vigilancia y control en toda la cadena de comercialización de medicamentos —laboratorios, mayoristas, gestores farmacéuticos, IPS y demás agentes— para garantizar el cumplimiento de los precios regulados, el acceso de los pacientes a los medicamentos y la protección de los recursos del sistema de salud. Estas decisiones corresponden a fallos de primera instancia y contra ellas proceden los recursos de reposición y apelación.

El presidente Gustavo Petro reaccionó a esta situación en su cuenta en X:

«Bayer y Comfenalco subían el precio de los medicamentos hasta un 400% para estafar a la nación llevándose los dineros públicos destinados a la salud. Buen trabajo superintendente de industria y comercio», escribió el jefe del Estado.