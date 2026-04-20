Venezolanos emprendieron una «gran peregrinación nacional» por el cese total de las sanciones impuestas por EE.UU

–(Imagen Prensa Presidencial).Promovida por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, miles de venezolanos iniciaron este lunes una «gran peregrinación nacional» para expresar su rechazo a las medidas coercitivas unilaterales impuestas a su país por EE.UU. y sus aliados para bloquear su economía e imponer cambios en su modelo político.

La jornada arrancó con multitudinarias marchas desde distintos rincones de Venezuela. En el extremo occidental partieron marchas desde Maracaibo, estado Zulia, y del estado Táchira, en la región Andina; y en el sur, desde Maroa, en la entidad de Amazonas. Junto con otras más, estas movilizaciones recorrerán el país bajo la consigna de respeto a la soberanía del país y el fin de las represalias económicas internacionales contra los venezolanos.

Rodríguez hizo un llamado a erradicar el odio, la intolerancia y el clasismo que aún persisten en algunos venezolanos que simpatizan con sectores extremistas de ultraderecha, especialmente aquellos que residen en el extranjero y aplauden a quienes promovieron la invasión militar del país, los bombardeos del Pentágono, el «secuestro» de Nicolas Maduro, o las consignas racistas coreadas este fin de semana en España, cuando en un acto público –en el que estuvo presente Isabel Díaz Ayuso, máxima representante del ayuntamiento de Madrid, tras premiar a la opositora María Corina Machado– calificaron de «mona» a la presidenta encargada de Venezuela.

?La mandataria en funciones recordó a EE.UU. y a Europa que cada sanción representa un obstáculo para el desarrollo de la economía venezolana y un ataque frontal contra el ingreso de los trabajadores. «Venezuela tiene derechos. No es un privilegio, no es una limosna, no es una limosna que queremos, no: Venezuela está reclamando sus derechos», dijo.

Rodríguez instó a los participantes en la peregrinación, que tendrá como punto de llegada Caracas el próximo 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, a que mantengan vivo el llamado a una Venezuela libre de sanciones y bloqueos, para así poder recuperar la economía nacional. (Información RT).