4.500 toneladas de residuos retirados de distintos puntos de Bogotá del 13 y el 17 de abril

Foto: Aguas de Bogotá

En un trabajo articulado entre Aguas de Bogotá y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), entre el 13 y el 17 de abril, se realizaron jornadas de recolección de residuos en diversas zonas de la ciudad.

Durante las jornadas se recolectaron 4.500 toneladas de escombros y residuos voluminosos retirados de distintos puntos de la ciudad, un trabajo constante que se mantiene todos los días.

En Bogotá seguimos recuperando espacios y mejorando el entorno urbano, pero este esfuerzo también necesita de tu compromiso, ya que #SinTiNoPasa.

Conoce más detalles de la jornada de mantenimiento adelantada en la ciudad del 13 y el 17 de abril en el siguiente post de Aguas de Bogotá:

En Bogotá tirar o abandonar basuras o residuos en la calle es uno de los ’10 No Negociables’. Si tienes muebles, tejas, escombros o residuos voluminosos programa su recolección a través de la Línea 110, un canal habilitado para evitar la formación de nuevos puntos críticos y proteger el medio ambiente urbano.

También puedes ayudar a reportar puntos críticos para mantener los espacios públicos de Bogotá limpios, seguros y en condiciones dignas.