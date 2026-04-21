No vamos a dar un paso atrás en la lucha contra el crimen en Bogotá: alcalde Carlos Fernando Galán

“Estamos trabajando en equipo y no vamos a renunciar por ningún motivo a la lucha contra la delincuencia en Bogotá. No vamos a dar un paso atrás”, afirmó el alcalde Galán.

Coordinación total para enfrentar el delito en Bogotá

Durante la reunión, el Distrito reiteró que todas las instituciones están alineadas en una estrategia conjunta para recuperar la seguridad de los bogotanos, mediante acciones operativas, judiciales y de inteligencia.

“Cada entidad está cumpliendo su función, coordinándose y aportando para no dejar nada por hacer en la lucha contra la delincuencia”, agregó el mandatario. El alcalde enfatizó que, aunque se requiere una reforma normativa para endurecer las sanciones contra reincidentes y mejorar controles, esto no detiene la acción diaria de las autoridades: “Esa discusión no nos distrae del trabajo conjunto para enfrentar el delito y ser efectivos en la recuperación de la seguridad”, aseguró Galán.

Casos recientes: avances y aclaraciones

Las autoridades revisaron los principales casos conocidos por la opinión pública en los últimos días, precisando que varios de ellos no corresponden a hurtos, como se informó inicialmente, sino a ataques dirigidos.

“Es clave entender correctamente cada caso para enfrentarlo de manera eficaz. Algunos hechos no son hurtos, sino ataques dirigidos”, explicó el Alcalde Mayor de Bogotá.

Las autoridades analizaron en detalle los hechos que han generado preocupación en la ciudadanía, aclarando su naturaleza y el estado de las investigaciones:

Usaquén: Se trató de un ataque sicarial dirigido, inicialmente reportado como hurto. La investigación indica que el hecho estaría relacionado con dinámicas criminales externas a la ciudad. Uno de los presuntos sicarios fue capturado y, al momento del crimen, se encontraba bajo detención domiciliaria y además tenía una orden de captura vigente por hurto. Ya fue emitida una nueva orden de captura que incluye cargos por homicidio y fuga de presos. El caso avanza con prioridad para esclarecer completamente los móviles y responsables.

Se trató de un ataque sicarial dirigido, inicialmente reportado como hurto. La investigación indica que el hecho estaría relacionado con dinámicas criminales externas a la ciudad. Uno de los presuntos sicarios fue capturado y, al momento del crimen, se encontraba bajo detención domiciliaria y además tenía una orden de captura vigente por hurto. Ya fue emitida una nueva orden de captura que incluye cargos por homicidio y fuga de presos. El caso avanza con prioridad para esclarecer completamente los móviles y responsables. Gran Granada: El hecho corresponde a una agresión focalizada contra el propietario de un establecimiento comercial, y no a un hurto común como se pensó inicialmente. Los atacantes ingresaron directamente al lugar y agredieron a una persona que trabajaba allí, quien resultó ser la víctima. Las autoridades investigan las causas específicas del ataque, que podrían estar asociadas a conflictos o retaliaciones, y avanzan en la recolección de pruebas para su judicialización.

El hecho corresponde a una agresión focalizada contra el propietario de un establecimiento comercial, y no a un hurto común como se pensó inicialmente. Los atacantes ingresaron directamente al lugar y agredieron a una persona que trabajaba allí, quien resultó ser la víctima. Las autoridades investigan las causas específicas del ataque, que podrían estar asociadas a conflictos o retaliaciones, y avanzan en la recolección de pruebas para su judicialización. Santa Fe: Este caso, ocurrido el fin de semana, no corresponde a hurto ni a sicariato, sino a un hecho aislado protagonizado por una persona que, según las primeras indagaciones, tendría afectaciones de salud mental. El agresor atacó a integrantes de un equipo de producción audiovisual, lo que derivó en la muerte de una persona. El caso está siendo investigado para establecer con precisión las circunstancias y antecedentes del agresor.

Este caso, ocurrido el fin de semana, no corresponde a hurto ni a sicariato, sino a un hecho aislado protagonizado por una persona que, según las primeras indagaciones, tendría afectaciones de salud mental. El agresor atacó a integrantes de un equipo de producción audiovisual, lo que derivó en la muerte de una persona. El caso está siendo investigado para establecer con precisión las circunstancias y antecedentes del agresor. Caso Freddy Santiago (TransMilenio): Se confirmó que fue un hecho de hurto con violencia ocurrido en la estación Minuto de Dios. Las investigaciones avanzan en la identificación del responsable, quien sería un joven que actuó de manera oportunista y no necesariamente como parte de una estructura criminal organizada. La Fiscalía General de la Nación priorizó el caso y trabaja de manera articulada con la Policía y el sistema TransMilenio para consolidar pruebas y lograr su captura.

“Todos los casos están siendo investigados con rigor y van a llegar a la justicia”, explicó el mandatario bogotano en rueda de prensa.

Nueva dinámica del delito en Bogotá

El Distrito alertó sobre una transformación en las estructuras criminales, que ahora operan de manera flexible y no necesariamente como bandas tradicionales.

“Hoy vemos una especie de delincuencia ‘freelance’, donde se agrupan para cometer delitos específicos, lo que representa nuevos desafíos para la investigación”, indicó el alcalde Galán.

Golpe al hurto de vehículos y alerta a la ciudadanía

Por su parte el comandante de la Policía de Bogotá, general Giovanni Cristancho, informó los resultados recientes en la lucha contra el hurto de vehículos.

“En la última semana recuperamos 8 de 18 vehículos hurtados. Este trabajo es permanente y diario”, señaló el alto oficial quien explicó el modus operandi de los delincuentes: “Utilizan varios vehículos, perfilan a la víctima y actúan cuando identifican un momento de vulnerabilidad”.

El general Cristancho hizo un llamado a la ciudadanía: “Si observan comportamientos sospechosos, como varios ocupantes en actitud inusual dentro de un vehículo, es clave reportarlo para poder actuar”.

Retos estructurales: normas, informalidad y armas

El secretario Distrital de Seguridad, César Restrepo, advirtió sobre limitaciones estructurales que afectan la lucha contra el delito.

“Las normas actuales no son lo suficientemente robustas para enfrentar el hurto con violencia en las condiciones actuales”, afirmó el funcionario.

Restrepo también alertó sobre factores críticos: “La informalidad creciente y la disponibilidad de armas están facilitando la operación de los delincuentes”. Y agregó: “Aunque hemos logrado importantes incautaciones de armas, los flujos de ingreso al país no se han frenado, lo que sigue siendo una debilidad estructural”.

Apoyo del Ejército y patrullajes conjuntos

El brigadier general César Augusto Martínez Páez comandante de la Décima Tercera Brigada del Ejército reiteró el compromiso de la institución en la seguridad de la ciudad.

“Trabajamos de manera coordinada con la Policía de Bogotá en patrullajes mixtos, control territorial y acciones contra la extorsión para proteger a los bogotanos”.

Tecnología, inteligencia y judicialización

El Distrito destacó el fortalecimiento de capacidades tecnológicas y de inteligencia para combatir el delito.