Operativo en Tunjuelito deja cuatro bares suspendidos por incumplimientos

Foto: Alcaldía Local de Tunjuelito

La Alcaldía Local de Tunjuelito, en articulación con la Policía Nacional, llevó a cabo un operativo de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) a establecimientos dedicados a la actividad económica de bares en los barrios El Carmen y San Vicente Ferrer.

El operativo, realizado el pasado 17 de abril de 2026 dejó como resultado la visita a 5 establecimientos, de los cuales 4 fueron suspendidos por incumplimiento de la normatividad vigente.

Durante la jornada, además, se sensibilizó a 5 personas sobre el cumplimiento de las normas y se impusieron 4 comparendos en el marco de la Ley 1801 de 2016. Asimismo, se registraron 2 reportes por extensión de actividad económica y se lograron recuperar 11 metros de espacio público.

“Seguimos trabajando por el orden, la convivencia y el respeto a las normas en nuestra localidad. Estos operativos no solo buscan sancionar, sino también generar conciencia en los establecimientos para que operen dentro de la legalidad y contribuyan a una mejor calidad de vida para todos los habitantes de Tunjuelito”, afirmó la alcaldesa local, Claudia Collante.

La Alcaldía Local de Tunjuelito continuará adelantando este tipo de acciones para garantizar el cumplimiento de la normativa y la recuperación del espacio público en beneficio de la comunidad.