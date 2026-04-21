Trump afirma que detuvieron un buque iraní con un posible «regalo de China»

–(Imagen ilustrativa). El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este martes que las Fuerzas Armadas de su país interceptaron a un buque iraní con un contenido «no muy agradable» cuyo probable emisor podría ser Pekín.

«Ayer interceptamos un barco que traía algunas cosas que no eran muy agradables. Un regalo de China, tal vez, no lo sé. Estoy sorprendido», afirmó el mandatario estadounidense durante una entrevista para CNBC.

«Creía que había llegado a un acuerdo con el presidente Xi [en referencia al presidente de China], pero bueno, así son las guerras», declaró Trump lanzando una acusación indirecta a la nación asiática sobre su involucramiento en el conflicto en Oriente Medio.

Cabe mencionar que el mandatario estadounidense no hizo mención específica del contenido exacto de la embarcación y tampoco explicó cómo es que había llegado a formular la hipótesis sobre su origen.

Las declaraciones de Trump se dan en medio del más reciente llamado de Pekín a Washington y Teherán para que mantengan el impulso de las conversaciones de paz y no desperdicien la ventana abierta en esta etapa crítica. Un día antes de que expire la tregua de dos semanas establecida por ambas naciones en conflicto, el portavoz chino, Guo Jiakun, instó a las partes a promover la desescalada y lograr una paz duradera en Oriente Medio, destacando la libre navegación por el estrecho de Ormuz.

E.UU. incauta un petrolero «sin bandera» en el Indo-Pacífico

Las Fuerzas de Estados Unidos realizaron una operación de abordaje del buque M/T Tifani, al que describieron como «sin bandera» y «sancionado», en el área de responsabilidad del Mando Indo-Pacífico (INDOPACOM), comunicó este martes el Departamento de Guerra del país norteamericano.

«Durante la noche, fuerzas de Estados Unidos realizaron un derecho de visita, interdicción marítima y abordaje del M/T Tifani, un buque sancionado y sin bandera, sin incidentes, en el área de responsabilidad del INDOPACOM», señala el mensaje.

Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the stateless sanctioned M/T Tifani without incident in the INDOPACOM area of responsibility.??As we have made clear, we will pursue global maritime enforcement efforts to disrupt illicit… pic.twitter.com/EGwDe3dBI3 — Department of War ?? (@DeptofWar) April 21, 2026

El anuncio añade que Washington continuará con esfuerzos globales de aplicación de medidas marítimas para interceptar buques sancionados que, según aseguran, puedan servir a los intereses de Irán.

«Como hemos dejado claro, llevaremos a cabo esfuerzos globales de cumplimiento marítimo para interrumpir redes ilícitas e interceptar buques sancionados que proporcionen apoyo material a Irán, dondequiera que operen», afirma el comunicado.

Asimismo, la declaración sostiene que los buques sancionados no encontrarán refugio en aguas internacionales y que Estados Unidos busca negarles libertad de acción. «Las aguas internacionales no son un refugio para buques sancionados», señala. «El Departamento de Guerra seguirá negando a actores ilícitos y a sus buques la libertad de maniobra en el dominio marítimo», se manifiesta.

De acuerdo con el Mando Central de EE.UU. (CENTCOM), el incidente ocurrió el 19 de abril, cuando las fuerzas estadounidenses emitieron «múltiples advertencias» e informaron al buque iraní de que «estaba violando el bloqueo estadounidense». Posteriormente, el USS Spruance «ordenó la evacuación de la sala de máquinas y, a continuación, disparó varios proyectiles con un cañón Mk 45 de 5 pulgadas» contra ella.

La Cancillería iraní calificó lo ocurrido como un acto «criminal e ilegal» y sostuvo que se trató de un «acto de piratería» que viola el derecho internacional, la Carta de la ONU y un reciente acuerdo de alto el fuego. Asimismo, advirtió que Estados Unidos «asumirá plena responsabilidad por las consecuencias de esta peligrosa escalada» y afirmó que Irán utilizará «todos los medios disponibles para defender su soberanía y proteger los derechos de sus ciudadanos».

(Información RT).