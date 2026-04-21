Caen en Colombia cinco extraditables ligados al cartel mexicano nueva generación; son acusados de enviar cocaína camuflada en encomiendas a destinos internacionales

–Una operación trasnacional coordinada por la Fiscalía General de la Nación, a través de las direcciones especializadas contra el Narcotráfico y de Extinción del Derecho de Dominio, con apoyo de la Policía Nacional y la agencia estadounidense DEA, permitió afectar el componente estructural y el patrimonio de una red internacional involucrada en el envió de cocaína a destinos internacionales y el blanqueo de capitales.

En diligencias realizadas en Bogotá, Cali, Palmira y Jamundí (Valle del Cauca) fueron capturados cinco de los señalados articuladores principales de esta organización criminal, quienes son requeridos con fines de extradición por una Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida por cargos relacionados con tráfico de estupefacientes y lavado de activos, entre otros.

Los capturados son Johan Alberto Gutiérrez Alonso, alias Gordo; Diego Alonso Gómez, alias Godie; Santiago Jaramillo Cortés, alias Góngora; Edinson Castillo González, alias Edinson; y Sergio Darío Corredor Henao, alias Darío.

Estos sujetos serían responsables de la salida de cocaína camuflada en encomiendas, mantener vínculos con el cártel mexicano de Jalisco Nueva Generación y ocultar los recursos ilícitos mediante la creación de empresas y la compra de bienes muebles e inmuebles.

En ese sentido, Gutiérrez Alonso, como presunto cabecilla del grupo ilegal, estaría a cargo de organizar los alijos y garantizar su envío a otros países desde las terminales áreas de carga de Bogotá y Cali. De igual manera, se le atribuye el uso de criptoactivos y la creación de sociedades en los sectores automotriz e inmobiliario para ocultar y facilitar el tránsito de los dineros producto del narcotráfico.

Los demás capturados, al parecer, cumplían roles relacionados con el blanqueo de capitales, la conversión de monedas virtuales y el traslado de millonarias sumas recurriendo a diversas maniobras comerciales.

Además de las capturas con fines de extradición, fueron afectados con medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo 27 bienes avaluados en más de 20.000 millones de peos, que habrían sido adquiridos por la red narcotraficante trasnacional.

Las propiedades, representadas en inmuebles urbanos y rurales, vehículos, sociedades y establecimientos de comercio, fueron ocupadas en diligencias realizadas de manera simultánea en Cali, Jamundí y Palmira (Valle del Cauca). En el curso de la investigación se estableció que estaban a nombre de terceras personas que carecen de capacidad económica y financiera para soportar el origen lícito de tales recursos.