Corte Suprema dando valor probatorio a un testigo «sordo mudo» revoca absolución de sujetos por feminicidio y acceso carnal violento

–La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó la absolución de dos hombres procesados por los delitos de feminicidio y acceso carnal violento agravado y libró orden de captura para que cumplan la condena de más de 43 años de prisión.

Los hechos ocurrieron en Montería (Córdoba), en donde varios hombres se llevaron a una mujer a una zona despejada en donde la accedieron carnalmente con violencia, la estrangularon y le desfiguraron el rostro con una placa de concreto, lo que le produjo la muerte.

Fueron condenados a 525 meses de prisión y al resolver el recurso de apelación el Tribunal Superior de Córdoba los absolvió. La Fiscalía en su recurso de casación cuestionó que el Tribunal no le dio credibilidad a uno de los testigos debido a sus limitaciones auditivas y en el habla. Esta persona estuvo presente en el lugar de los hechos y, además, dio aviso inmediato a las autoridades de los hechos de violencia perpetrados.

Para la Sala, en el juicio se presentaron evidencias suficientes para llegar a la conclusión de que los procesados junto a otras personas “instituyeron una relación de sujeción con la víctima; la sometieron a una sucesión de conductas enfiladas a satisfacer sus pulsiones libidinosas y luego de ello, le causaron muerte mediante el estrangulamiento y el aplastamiento de su rostro”.

Si bien la condición de sordo semilingüe del testigo dificultó su testimonio “las inconsistencias narrativas no conducían necesariamente a que el testimonio se descartara”.

Igualmente, se evidenció que su relato de lo sucedido coincidía con los hallazgos médico legales que se conocieron en el juicio. “Pese a las limitaciones auditivas y del habla del testigo, las pruebas practicadas no dan cuenta que F.J padezca de alguna condición que mengüe su capacidad de visión”, dijo la Sala.

Consideró que no solo fue la declaración del testigo que presenció los hechos y que los reconoció en el juicio, la que llevó a la condena, sino otras evidencias como videos y el registro de llamadas entre los procesados.