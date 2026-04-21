Gobierno activa plan de preparación ante posible fenómeno de El Niño a partir de mayo

–El Gobierno nacional puso en marcha un plan de alistamiento ante la probabilidad de que el fenómeno de El Niño se desarrolle en Colombia durante el segundo semestre de 2026. Al respecto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) emitió una circular dirigida a gobernadores, alcaldes, autoridades ambientales, organismos de control y demás actores del sistema de gestión del riesgo, con recomendaciones para anticiparse a los posibles impactos, especialmente frente a desabastecimiento de agua e incendios forestales.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha señalado que la actual temporada de lluvias podría ser más débil de lo habitual.

Además, las estimaciones indican una probabilidad del 61 % de que el fenómeno se desarrolle entre mayo y julio, con un aumento progresivo que podría superar el 90 % hacia finales de año.

Frente a ese escenario, el plan se organiza en tres frentes: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres.

En la práctica, esto implica identificar zonas vulnerables, promover el uso eficiente del agua, mantener en buen estado los sistemas de acueducto, fortalecer herramientas como los seguros agropecuarios y preparar la capacidad de respuesta institucional, especialmente ante incendios forestales.

La entidad recordó que la declaratoria oficial del fenómeno corresponde exclusivamente al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, que es el encargado de monitorear las condiciones climáticas.

También advirtió que, aunque se configure El Niño, las lluvias no desaparecen por completo. En medio de periodos secos pueden presentarse eventos como crecientes súbitas o avenidas torrenciales.

La preparación, tanto de las instituciones como de las comunidades, será clave para enfrentar los efectos que pueda traer la evolución del clima en los próximos meses.

Precisamente, la víspera, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero – Energéticos y Agrarios, en el marco de su función constitucional y legal, emitió una circular en la cual instó a la institucionalidad de país y a las entidades adscritas al Sistema Nacional Ambiental (SINA), a activar las medidas de preparación, adaptación y mitigación, en consideración, a los múltiples impactos meteorológicos, hidrológicos y socio – ecológicos que puede ocasionar el fenómeno de El Niño 2026 – 2027.

Lo anterior, de cara a proteger la seguridad hídrica, prevenir incendios forestales y conservar ecosistemas estratégicos de país, priorizando en esto, el uso del recurso hídrico para el consumo humano sobre cualquier otro uso y exigiendo la protección de ecosistemas proveedores de agua (páramos y humedales).

De igual manera, se indica la obligación de utilizar sistemas de información tales como el Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC), el Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (RENARE) y el Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF) para la toma de decisiones basadas en evidencia técnica y alertas tempranas del IDEAM, también se deben establecer medidas técnicas y administrativas que permitan optimizar la gestión de los embalses y fortalecer esquemas de respaldo energético ante la posible disminución de aportes hídricos para la generación de energía con hidroeléctricas.

Así mismo, la referida circular establece un marco de responsabilidad compartida y cumplimiento obligatorio, bajo amenaza de sanciones disciplinarias, por no activar ni utilizar instrumentos de planificación, tales como los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales (PIGCCS) y Territoriales (PIGCCT), así como de los Planes de Contingencia municipales.

Igualmente, se hace énfasis en la Operatividad inmediata de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) y la articulación con el Sistema Nacional Ambiental (SINA).

Las entidades destinatarias de la circular deben remitir un informe detallado de acciones preventivas a la Procuraduría General de la Nación, a más tardar el 30 de junio de 2026.