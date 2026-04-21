Cuatro rutas TransMiZonales de TransMilenio modifican su recorrido en Villa Alsacia en Kennedy

Foto: TransMilenio.

Desde esta semana comenzará un plan piloto para cuatro rutas TransMiZonales en el sector de Villa Alsacia por la avenida Guayacanes, en la localidad de Kennedy.

Los servicios 688 La Magdanela – Germania, F427 Calandaima, F423 FAVIDI A.M. y F424 FAVIDI P.M. modifican su recorrido de la siguiente manera:

Los servicios F423 y F424 irán por la calle 13A hasta la carrera 80, luego tomarán la calle 12 hasta la carrera 78, dejando de pasar por la carrera 79A desde la calle 12 hasta la calle 11 Bis A.

Los servicios 688 y F427, dejan de operar por la carrera 79A desde la carrera 78 hasta la calle 11B Bis A.

Revisa detalles en la siguiente pieza gráfica:

¿Estos servicios TransMiZonales tendrán nuevas paradas?

Para las rutas F423 y F424, habrá un nuevo paradero sobre la calle 12 entre carreras 80 y 78.

Los servicios 688 y F427, tendrán dos nuevos paraderos uno sobre la calle 13A y el otro sobre la calle 12.

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