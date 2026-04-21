El sistema de salud colombiano está en cuidados intensivos: clínicas y hospitales reportan una morosidad del 58%

La red hospitalaria de Colombia enfrenta una crisis financiera sin precedentes, luego de que la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) revelara que la morosidad en el pago de servicios de salud ha alcanzado un preocupante 58%. Esta situación, que afecta tanto a instituciones públicas como privadas en todo el territorio nacional, se debe principalmente al retraso estructural en el flujo de recursos desde las EPS y el Estado, lo que pone en riesgo la operación continua y la atención básica de millones de pacientes.

Radiografía de una cartera vencida

El informe semestral de la ACHC detalla que el monto adeudado a los prestadores de salud ha experimentado un crecimiento acelerado en el último año. Los directivos del gremio señalan que más de la mitad de las facturas emitidas por servicios ya prestados superan los 90 días de vencimiento, lo que ha generado un estrangulamiento financiero en la compra de insumos, pago de nóminas y mantenimiento de infraestructura médica.

A pesar de las mesas de flujo de recursos instaladas por la Superintendencia de Salud, la brecha entre el servicio prestado y el recaudo efectivo se ensancha. Las instituciones más afectadas son aquellas de alta complejidad, donde los costos operativos son elevados y la dependencia de los giros de las aseguradoras es casi total.

Implicaciones en la atención

El sector advierte que, de no normalizarse los pagos, se podría entrar en una fase de restricción de servicios programados. No se trata de una decisión administrativa, sino de una consecuencia física: la falta de liquidez impide la reposición de medicamentos críticos y dispositivos médicos. Por el momento, los directores de hospitales mantienen el compromiso de atender urgencias vitales, aunque bajo una presión presupuestal que califican de «insostenible».