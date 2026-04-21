Gobierno afirma que acata fallo que suspende provisionalmente la intervención de la EPS Coosalud

–El Gobierno nacional, a través de la superintendencia Nacional de Salud, anunció el cumplimiento del auto del Tribunal Administrativo de Bolívar que ordena la suspensión provisional inmediata de la intervención forzosa administrativa que pesaba sobre Coosalud EPS desde noviembre de 2024, mediante el retorno de la administración a sus directivos originales.

La determinación del Tribunal surge tras evaluar una acción popular que señaló un deterioro en los indicadores de la entidad durante el periodo de intervención. Según el fallo, las peticiones, quejas y reclamos aumentaron un 32% entre 2024 y 2025, sumado a una inestabilidad administrativa evidenciada en la rotación de cinco agentes interventores y un agravamiento de las condiciones financieras y de liquidez de la EPS.

Ante este panorama el superintendente Nacional de Salud (e), Jaime Hernán Urrego Rodríguez, manifestó la voluntad institucional de proceder con el traspaso de manera técnica y legal, advirtiendo la importancia de salvaguardar la estabilidad del sistema y la atención de los afiliados durante este proceso de transición administrativa.

«La superintendencia Nacional de Salud informa que está en toda la disposición y obligación de acatar el fallo judicial en el cual se ordena la suspensión provisional de la medida de intervención a Coosalud. Para ello se citó una reunión con diferentes actores, incluyendo a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República, al agente interventor y a un equipo de esta Superintendencia, con el fin de realizar un plan de trabajo que permita preparar toda la información que se requiere para hacer una entrega ordenada, responsable y completa a quien corresponda”, señaló el superintendente encargado.

Agregó que su despacho “ha presentado el día de hoy un recurso de aclaración ante el Tribunal de Cartagena, para que se precise exactamente cuál es la figura legitimada para recibir de manera coherente, ordenada y responsable la EPS Coosalud.»

La Superintendencia Nacional de Salud informa que está en toda la disposición y obligación de acatar el fallo judicial en el cual se ordena la suspensión provisional de la medida de intervención a Coosalud. Para ello se citó una reunión con diferentes actores, incluyendo a la… pic.twitter.com/VSA9sKZYX0 — Supersalud (@Supersalud) April 21, 2026

La mesa de trabajo convocada busca establecer una hoja de ruta clara para la entrega de la entidad, mediante la cual el Gobierno reafirma su respeto por la autonomía judicial y el debido proceso. La prioridad del Ejecutivo se mantiene en garantizar que la transición administrativa en Coosalud EPS no impacte negativamente a los usuarios, asegurando que la entrega de activos, pasivos y responsabilidades se realice bajo la estricta vigilancia de los entes de control.