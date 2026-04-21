Guerra en Medio Oriente hace encarecer un artículo básico; no es solo el petróleo ¿cuál es?

–La crisis en las cadenas de suministro desencadena a consecuencia de la guerra en Irán ha llegado a una de las industrias más inesperadas: la de los preservativos, que tendrán un aumento de precio de entre 20 % y 30 % en los próximos meses. El incremento se corresponde con los costos de producción al alza determinados por la escasez de productos químicos derivados del petróleo, recoge Bloomberg y Reuters.

El director del mayor fabricante mundial de preservativos, Karex Bhd, proveedor de marcas como Durex y Trojan, explicó que los costos han aumentado hasta en 30 % desde el inicio de la guerra y que la compañía está ajustando precios de venta con la mayoría de sus clientes mayoristas, sin descartar nuevas alzas si el conflicto se prolonga.

«La situación es sin duda muy frágil, los precios son elevados. No nos queda más remedio que trasladar los costos a los clientes en este momento», afirmó Goh Miah Kiat.

Agregó que el aumento de las tarifas de transporte y los prolongados retrasos en los envíos han reducido los niveles de existencia entre los expendedores al público, lo que ha provocado un aumento repentino de la demanda. Además, los envíos hacia Europa y Estados Unidos tardan ahora cerca de dos meses, frente al mes habitual, y parte de la producción permanece retenida en barcos, mientras muchos países en desarrollo sufren escasez.

La empresa se encuentra entre varios fabricantes que se enfrentan a cuellos de botella en los suministros, ya que el conflicto en Oriente Medio afecta el acceso a insumos claves vinculados al petróleo —como silicona, nitrilo y caucho—, así como envoltorios y lubricantes.

Goh aseguró que la empresa cuenta con suficientes materias primas para los próximos dos o tres meses, pero opera en un panorama incierto por la disrupción de energía y petroquímicos. (Información RT).