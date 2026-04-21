Obras de la nueva calle 13 en Bogotá: en seis meses, el tramo uno con av. Las Américas, avanzó más de un 36 %

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – David Andrés Romo.

El alcaldía Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, junto con el director del IDU, Orlando Molano, realizaron una visita este lunes 20 de abril de 2026, para verificar los avances de la nueva intersección de Puente Aranda, correspondiente al tramo uno de la nueva calle13 con avenida Las Américas. En seis meses, esta obra logró completar una ejecución del 36,91 %, un registro superior al planificado.

“Después de la demolición del puente de la carrera 50 con avenida Las Américas, hace seis meses, no hemos parado un solo día, tenemos 700 personas trabajando en esta obra y llegamos casi al 37 % de avance. Estamos en una de las columnas del puente norte y muy pronto se van a ver los carros de avance con los que se van armando sucesivamente los puentes”, informó el alcalde Carlos Fernando Galán.

Las obras del tramo uno, que tienen una inversión de $ 506 mil millones, luego de unos preparativos técnicos de traslado de redes e implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), inició en firme el 12 de octubre del 2026 con la demolición controlada por implosión de los antiguos puentes de la intersección de la avenida calle 13 con avenida Sexta, avenida Las Américas y avenida carrera 50.

“La instrucción del alcalde es que el año entrante esté terminado. Estos puentes de la intersección de tres niveles, van a unir Las Américas y la calle 13; también vamos a unir la carrera 50 y la calle Sexta. Vamos muy bien, ya superamos el 30 %. Como ustedes ven, Bogotá se está transformando. Una Bogotá más conectada, más moderna, pero sobre todo mejorando la calidad de vida de todos”, aseguró el director del IDU, Orlando Molano.

En este punto se construye una nueva megaestructura de tres niveles:

En el primer nivel: una glorieta de 200 metros de diámetro, con tres carriles para tráfico mixto.

En el segundo nivel: una glorieta para uso exclusivo de TransMilenio. Esta tendrá 100 metros de diámetro, dos carriles y conectará las actuales troncales de la calle 13 y la avenida de Las Américas con la troncal de la nueva calle 13, hacia el occidente de la capital.

El tercer nivel: para tráfico mixto, contará con dos puentes de tres carriles cada uno que conectarán la avenida de Las Américas en ambos sentidos (oriente – occidente y viceversa). Estos dos puentes rectos tendrán una longitud de 600 metros en promedio.

El Tramo 1 también contempla la construcción de cuatro semideprimidos para biciusuarios y peatones:

Al norte de la glorieta, debajo de la carrera 50, para conectar oriente y occidente. (Cruza la carrera 50 en el costado norte) Al noroccidente de la glorieta, debajo de la calle 13, para conectar sur y norte. (Cruza la calle 13 en su costado occidental). En el costado sur-oriental, bajo la calle 13, para conectar sur-norte. (Cruza la calle 13 en costado oriental). Al nororiente de la glorieta, debajo de la avenida de Las Américas, para conectar sur y norte (en diseño). Este paso permitirá que biciusuarios y peatones puedan conectarse de sur a norte (y viceversa) desde la calle 13 hasta la avenida de Las Américas (y viceversa) al tener un punto de conexión de dos semideprimidos (el 3 y 4).

Además, tendrá 2 julómetros de ciclorruta y más de 100 mil metros cuadrados de espacio público, de los cuales casi la mitad serán de zonas verdes.

Para la construcción de este megaproyecto se requieren 1.028 pilotes, de los cuales ya se instalaron 943. Además, se construirán 38 zapatas, que son las estructuras que soportan y distribuyen el peso de los puentes y la glorieta elevada. En este momento ya se construyen 13 de esas zapatas.

Para llevar a cabo la obra, trabajan 700 personas divididas en tres turnos los siete días de la semana, también se cuenta con más de 40 máquinas, entre las que se encuentran piloteadoras, grúas telescópicas y excavadoras, entre otras.