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    ¿Busca empleo en Bogotá? Postúlate a 170 vacantes este 21 y 22 de abril con postulaciones virtuales

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de bogotanos y bogotanas accediendo a servicios de la Agencia Distrital de Empleo en Bogotá.Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

    Accede a 170 vacantes para asesores y asesoras call center, conductor, asesor comercial retail y vendedores y vendedoras tienda a tienda con la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá este martes 21 y miércoles 22 de abril de 2026. La estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) llega con dos convocatorias virtuales. ¡Conoce aquí todos los detalles y postúlate!

    Convocatoria virtual con 70 vacantes de ‘Talento Capital’ en Bogotá

    Accede a 70 vacantes para asesores y asesoras call center, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada Covisian Colombia S.A.S. ¿Te interesa?

    Detalles de las vacantes:

    • ? Nivel educativo desde bachillerato académico.
    •  ? Experiencia mínima de tres meses.

    Postúlate de manera virtual este martes 21 de abril de 2026 de 10:00 a. m. a 11:59 a. m. con conexión a través de la plataforma Google Meet, haciendo clic aquí.

    Convocatoria virtual con 100 vacantes de ‘Talento Capital’ en Bogotá

    Accede a 100 vacantes para asesores y asesoras call center, conductor, asesor comercial retail y vendedores y vendedoras tienda a tienda, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada Grupo Soluciones Horizonte. ¿Te interesa?

    Detalles de las vacantes:

    • ? Nivel educativo desde bachillerato.
    •  ? Experiencia mínima de seis meses y un año, según el cargo.

    Postúlate de manera virtual este miércoles 22 de abril de 2026 de 9:00 a. m. a 11:0 a. m., a través de la plataforma Google Meet.

    Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

    Ingresa a la entrevista de mera virtual con Google Meet, ingresando o haciendo clic aquí.

    Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y sus empresas aliadas, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.

     

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