¿Busca empleo en Bogotá? Postúlate a 170 vacantes este 21 y 22 de abril con postulaciones virtuales

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Accede a 170 vacantes para asesores y asesoras call center, conductor, asesor comercial retail y vendedores y vendedoras tienda a tienda con la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá este martes 21 y miércoles 22 de abril de 2026. La estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) llega con dos convocatorias virtuales. ¡Conoce aquí todos los detalles y postúlate!

Convocatoria virtual con 70 vacantes de ‘Talento Capital’ en Bogotá

Accede a 70 vacantes para asesores y asesoras call center, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada Covisian Colombia S.A.S. ¿Te interesa?

Detalles de las vacantes:

? Nivel educativo desde bachillerato académico.

? Experiencia mínima de tres meses.

Postúlate de manera virtual este martes 21 de abril de 2026 de 10:00 a. m. a 11:59 a. m. con conexión a través de la plataforma Google Meet, haciendo clic aquí.

Convocatoria virtual con 100 vacantes de ‘Talento Capital’ en Bogotá

Accede a 100 vacantes para asesores y asesoras call center, conductor, asesor comercial retail y vendedores y vendedoras tienda a tienda, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada Grupo Soluciones Horizonte. ¿Te interesa?

Detalles de las vacantes:

? Nivel educativo desde bachillerato.

? Experiencia mínima de seis meses y un año, según el cargo.

Postúlate de manera virtual este miércoles 22 de abril de 2026 de 9:00 a. m. a 11:0 a. m., a través de la plataforma Google Meet.

Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

Ingresa a la entrevista de mera virtual con Google Meet, ingresando o haciendo clic aquí.

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y sus empresas aliadas, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.