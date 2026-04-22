Caen más de 3 toneladas de marihuana en el Pacífico sur colombiano y una tonelada de cocaína en pueblo nariñense

–En un primer golpe a las mafias del narcotráfico, la Armada Nacional incautó más de 3 toneladas de marihuana (en la foto) en operaciones de control y seguridad marítima en el Pacífico sur de Colombia, gracias a la acción articulada de nuestras unidades de la Fuerza Naval del Pacífico.

Durante el procedimiento, desarrollado con apoyo interagencial, fueron capturados tres sujetos y el material fue trasladado a San Andrés de Tumaco, donde se confirmó la calidad del alijo. Este resultado impactó de manera directa las finanzas del grupo autodenominado comandos de frontera de las disidencias de las Farc en más de 5 mil millones de pesos y evitó la circulación de más de 540 mil dosis, destacó la Armada Nacional.

Por otro lado, el Ejército Nacional, en coordinación con la Policía incautó una tonelada de cocaína perteneciente a las mismas disidencias de comandos de frontera, en el municipio de Córdoba, en el departamento de Nariño. Con esta acción, se evitó la comercialización de un millón de dosis en el mercado internacional.

Además, esta operación condujo al desmantelamiento de un laboratorio a gran escala con una capacidad de producción estimada de hasta dos toneladas por mes. Se hallaron insumos químicos, maquinaria y alianzas criminales que conectaban la droga con carteles de México y redes en Europa.

¡Una tonelada de cocaína no llegará a las calles! El @COL_EJERCITO en coordinación con la @PoliciaColombia incautó una tonelada de cocaína perteneciente a las disidencias Comandos de Frontera, en Nariño. Con esta acción, se evitó la comercialización de un millón de dosis en el… pic.twitter.com/QET6NE9B31 — Mindefensa (@mindefensa) April 21, 2026

En otro operativo, la Policía Nacional ocupó con fines de extinción de dominio a más de 30 bienes valorados en 6.3 millones de dólares relacionados con narcotráfico ubicados en Cali, Palmira y Jamundí, departamento del Valle del Cauca, logrando una afectación patrimonial superior a los 6.3 millones de dólares.

Esta ofensiva internacional, coordinada con la Fiscalia, la DEA y HSI, permitió además la captura de cinco personas solicitadas en extradición por EE.UU y la incautación de 1.530 millones de pesos en efectivo, desmantelando una compleja red de lavado de activos, todo ello de la estructura Franco Benavides de las disidencias de las Farc, con lo cual se fracturaron sus nexos con el cartel Jalisco nueva generación.