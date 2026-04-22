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    Nuevas imágenes de la balacera en pirámide de Teotihuacán y de las amenazas del tirador imitando acento español

    Ariel Cabrera Publicado el

    –En las últimas horas ha aparecido una nueva grabación del tiroteo que se produjo esta semana en la pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán, cuando un desconocido abrió fuego, mató a una turista, hirió a otros 14 y acabó suicidándose. En el registro se escucha el sonido de los primeros disparos y se aprecia cómo los visitantes aceleran el paso para bajar la escalinata y huir del lugar.

    Turistas huyendo de un tiroteo en la pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacan. México, 20 de abril de 2026.

    Acaba de aparece esta grabación de un testigo que filmaba a la gente bajar de la pirámide de la Luna, justo en medio del tiroteo por parte del asesino de Teotihuacan.

    También se conoció un registro de las amenazas del tirador de Teotihuacán a turistas rehenes.

    Una mujer grabó los momentos más tensos de la balacera en la pirámide de la zona arqueológica de Teotihuacán, justo cuando el atacante tenía rehenes y les amenazaba. «Si os movéis, os sacrifico», «Vosotros, mierda, que habéis venido desde la puta Europa, no vais a regresar», o «¿Lo veis? Cumplo mi palabra. Han muerto dos putos coreanos allá. Los he sacrificado como a perros», son algunas de las escalofriantes frases que se le oyen decir.

    El seguidor de la masacre de Columbine, hablaba imitando un acento español, pero su credencial del INE reveló que era mexicano y vivía al norte de la Ciudad de México.

    (Información RT).

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