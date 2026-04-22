Cayeron dos presuntos ladrones tras robo en Estación Héroes de TransMilenio en Bogotá

Foto: Policía de Bogotá

En el marco de la estrategia integral de seguridad Bogotá Camina Segura, la Policía de Bogotá, a través del Grupo de Transporte Masivo TransMilenio, logró la captura de dos hombres señalados de cometer un hecho de hurto en la Estación Héroes en la autopista Norte con calle 82, en el norte de la capital.

Los uniformados fueron alertados de unas personas cometiendo hurto en uno de los vagones, mientras adelantaban labores de registro y control en la estación Héroes. De manera inmediata, al llegar al lugar, fueron abordados por una ciudadana, quien manifestó que le habían hurtado un bolso.

Los presuntos delincuentes fueron interceptados en uno de los articulados. Se les halló en su poder un bolso, un computador y un celular, que habían hurtado minutos antes. Los capturados, ambos de 23 años, serían los presuntos responsables de haber cometido hurto el 21 de abril de 2026 en la estación de la calle 39. Los capturados y elementos recuperados quedaron a disposición de la autoridad competente.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.