Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 22 de abril de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este miércoles 22 de abril de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 0799 – La 5ta 8 – Tarde 1312 – La 5ta 0
Culona
Día 7498 – Noche
Astro Sol
2758 – Signo Acuario
Pijao de Oro
0337 – La 5ta 9
Paisita
Día 3407 – La 5ta 4 – Noche 9565 – Mico
Chontico
Día 0402 – La 5ta 4 – Noche 8749 – La 5ta 6
Cafeterito
Tarde 8788 – La 5ta 9 – Noche
Sinuano
Día 8731 – La 5ta 9 – Noche
Cash Three
Día 776 – Noche
Play Four
Día 9762 – Noche
Samán
Día 2134
Caribeña
Día 0887 – La 5ta 6 – Noche
Motilón
Tarde 6139 – La 5ta 1 – Noche
Fantástica
Día 1176 – La 5ta 6 – Noche
Antioqueñita
Día 0981 – La 5ta 6 – Tarde 5377 – La 5ta 0