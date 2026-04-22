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    Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 22 de abril de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este miércoles 22 de abril de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 0799 – La 5ta 8 – Tarde 1312 – La 5ta 0

    Culona
    Día 7498 – Noche

    Astro Sol
    2758 – Signo Acuario

    Pijao de Oro
    0337 – La 5ta 9

    Paisita
    Día 3407 – La 5ta 4 – Noche 9565 – Mico

    Chontico
    Día 0402 – La 5ta 4 – Noche 8749 – La 5ta 6

    Cafeterito
    Tarde 8788 – La 5ta 9 – Noche

    Sinuano
    Día 8731 – La 5ta 9 – Noche

    Cash Three
    Día 776 – Noche

    Play Four
    Día 9762 – Noche

    Samán
    Día 2134

    Caribeña
    Día 0887 – La 5ta 6 – Noche

    Motilón
    Tarde 6139 – La 5ta 1 – Noche

    Fantástica
    Día 1176 – La 5ta 6 – Noche

    Antioqueñita
    Día 0981 – La 5ta 6 – Tarde 5377 – La 5ta 0

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