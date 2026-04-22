    El Metro de Bogotá  ya tiene más de 13 kilómetros de viaducto construido

    Giovanni Alarcón M.

    Foto de un frente de obra del Metro Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá- Empresa Metro de Bogotá

    Estamos orgullosos porque la Línea 1 del Metro de Bogotá llegó a 13 kilómetros de viaducto. Este avance nos confirma que el Metro de Bogotá nos pertenece y que juntos lo estamos haciendo realidad.

    Nuestro Metro es esperanza, tiempo para la vida, bienestar para las familias y orgullo para Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

    Hoy más que nunca sabemos que el futuro lo estamos construyendo juntos.

    Al avance de las obras que se extienden a lo largo de los 24 kilómetros del viaducto, que con corte al 31 de marzo de 2026 registraron un porcentaje del 75,50 %, se suma la llegada en abril de 2026 del noveno tren del sistema, que partió el pasado 21 de febrero desde la ciudad de Qingdao, China, y llegó a Cartagena el pasado 24 de marzo.

    Giovanni Alarcón M.
    También podría gustarte