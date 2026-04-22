Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este jueves 23 y viernes 24 de abril de 2026 en Bogotá

–(Foto EAAB). Este jueves 23 y viernes 24 de abril de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

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Jueves 23 de abril de 2026

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Suba

Toscana, Tibabuyes, San Pedro, Lisboa, Santa Rita De Suba, Santa Cecilia

De la Carrera 129 a la Carrera 161, entre la Calle 129 a la Calle 140

8:00 a.m.

24 horas

Instalación de medidor

Usaquén

La Cita, Santa Teresa

De la Carrera 4 a la Carrera 8G, entre la Calle 164A a la Calle 170

10:00 a.m.

24 horas

Instalación de hidrante

Engativá

Aeropuerto El Dorado

De la Calle 26 a la Calle 51, entre la Carrera 93 a la Carrera 112

9:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Kennedy

Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad, Nueva Marsella, Villa Claudia, Carvajal, Provivienda Oriental

De la Avenida Calle 6 a la Calle 26 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72

8:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

San Cristóbal

La Victoria, Guacamayas, Atenas, Villa de Los Alpes, San Martin Sur

De la Transversal 4 Este a la Carrera 5A, entre la Calle 34 Sur a la Calle 43 Sur

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Bosa

Betania, Brasil, Brasilia, Chicalá, Danubio Azul, El Portal del Brasil, Las Margaritas, Osorio X Urbano, Parcela El Porvenir, Portal del Brasil, Transmilenio, Villa Anny

De la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 56 Sur, entre la Avenida Carrera 86 a la Avenida Carrera 89B

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Barrios Unidos

Alcázares, Alcázares Norte, Alfonso Lopez, Banco Central, Baquero, Belalcazar, Benjamín Herrera, Campin, Colombia, Galerías, Juan XXIII, La Aurora, La Esperanza, La Merced Norte, La Paz, La Soledad, Las Americas, Muequeta, Once de Noviembre, Palermo, Quinta Mutis, Rafael Uribe, San Felipe, San Luis, Santa Sofia, Siete de Agosto

De la Carrera 14 a la Avenida Carrera 30, entre la Calle 24 a la Calle 80

10:00 a.m.

12 horas

Mantenimiento Correctivo

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Viernes 24 de abril de 2026

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Engativá

Villa Luz

De la Calle 63 a la Calle 66A, entre la Carrera 72 a la Carrera 86

9:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.