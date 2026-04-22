Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este jueves 23 y viernes 24 de abril de 2026 en Bogotá
–(Foto EAAB). Este jueves 23 y viernes 24 de abril de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
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Jueves 23 de abril de 2026
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Suba
Toscana, Tibabuyes, San Pedro, Lisboa, Santa Rita De Suba, Santa Cecilia
De la Carrera 129 a la Carrera 161, entre la Calle 129 a la Calle 140
8:00 a.m.
24 horas
Instalación de medidor
Usaquén
La Cita, Santa Teresa
De la Carrera 4 a la Carrera 8G, entre la Calle 164A a la Calle 170
10:00 a.m.
24 horas
Instalación de hidrante
Engativá
Aeropuerto El Dorado
De la Calle 26 a la Calle 51, entre la Carrera 93 a la Carrera 112
9:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Kennedy
Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad, Nueva Marsella, Villa Claudia, Carvajal, Provivienda Oriental
De la Avenida Calle 6 a la Calle 26 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72
8:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
San Cristóbal
La Victoria, Guacamayas, Atenas, Villa de Los Alpes, San Martin Sur
De la Transversal 4 Este a la Carrera 5A, entre la Calle 34 Sur a la Calle 43 Sur
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Bosa
Betania, Brasil, Brasilia, Chicalá, Danubio Azul, El Portal del Brasil, Las Margaritas, Osorio X Urbano, Parcela El Porvenir, Portal del Brasil, Transmilenio, Villa Anny
De la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 56 Sur, entre la Avenida Carrera 86 a la Avenida Carrera 89B
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Barrios Unidos
Alcázares, Alcázares Norte, Alfonso Lopez, Banco Central, Baquero, Belalcazar, Benjamín Herrera, Campin, Colombia, Galerías, Juan XXIII, La Aurora, La Esperanza, La Merced Norte, La Paz, La Soledad, Las Americas, Muequeta, Once de Noviembre, Palermo, Quinta Mutis, Rafael Uribe, San Felipe, San Luis, Santa Sofia, Siete de Agosto
De la Carrera 14 a la Avenida Carrera 30, entre la Calle 24 a la Calle 80
10:00 a.m.
12 horas
Mantenimiento Correctivo
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Viernes 24 de abril de 2026
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Engativá
Villa Luz
De la Calle 63 a la Calle 66A, entre la Carrera 72 a la Carrera 86
9:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.
• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.