Defensora del Pueblo niega tener información sobre una supuesta coacción de grupos armados contra electores y a favor de Iván Cepeda

–La Defensora del Pueblo, Iris Marín, desmintió a la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia. Afirmó que la entidad no ha publicado ningún informe o comunicado que dé cuenta de una supuesta coacción de grupos armados en contra de los electores y en favor del candidato Iván Cepeda, advirtiendo además que tampoco tiene información que permita sostenerlo.

Al respecto, pidió respeto por la Defensoría del Pueblo, asegurando que todas las comunicaciones e informes que ha expedido alrededor del proceso electoral en Colombia están orientados a velar por la democracia, la calidad del debate, la eliminación de la violencia política en Colombia, eliminar también la desinformación y la estigmatización.

Frente a las afirmaciones de la Senadora y candidata Paloma Valencia, la Defensora del Pueblo @MarnIris señala que la entidad no ha publicado ningún informe o comunicado que dé cuenta de una supuesta coacción de grupos armados en contra de los electores y en favor del candidato… pic.twitter.com/fuy3Ho1xTm — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) April 22, 2026

La defensora del Pueblo afirmó que el proceso electoral enfrenta un deterioro del debate democrático, marcado por violencias digitales, estigmatización y discursos de odio que ponen en riesgo la vida, la participación política y la calidad de la democracia.

«Si bien no todos los hechos de preocupación provienen de las campañas, prevenirlos es una responsabilidad compartida y urgente», afirmó.

Señaló igualmente que la Defensoría ha hecho seguimiento, entre el 13 de marzo y el 15 de abril, al Compromiso por un proceso electoral libre y en paz en Colombia, evidenciando múltiples manifestaciones de violencia política, incluidas amenazas de muerte, estigmatización y difamación.