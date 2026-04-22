Consejo de Ministros: Petro arremete otra vez contra su homólogo ecuatoriano y establece objetivos de su próxima visita a Venezuela

–Durante el Consejo de ministros televisado de este martes, el presidente Gustavo Petro volvió a cargar contra su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa, cuestionó su postura frente a Colombia y advirtió que el aumento de aranceles a productos colombianos afectan directamente al país y no responden a criterios de integración regional ni a los acuerdos establecidos en el marco del Pacto Andino.

El mandatario colombiano aseguró que existe una narrativa que busca responsabilizar a Colombia de problemáticas relacionadas con el narcotráfico y la violencia en la región, desconociendo los avances que, según indicó, ha logrado su Gobierno en la reducción de cultivos ilícitos y en la implementación de estrategias como la sustitución voluntaria.

En este contexto el presidente Petro afirmó que sectores de extrema derecha, tanto en Colombia como en el exterior, estarían promoviendo discursos que alimentan la confrontación y el miedo como herramienta política. “La guerra crea miedo y el miedo se convierte en votos”, expresó, al referirse a dinámicas que buscarían debilitar procesos de paz y afectar la estabilidad democrática.

Asimismo, el mandatario sostuvo que estas acciones hacen parte de una estrategia más amplia que busca aislar a Colombia en el escenario internacional y afectar su posicionamiento, señalando que algunas de estas narrativas tendrían origen en sectores políticos externos.

El presidente también cuestionó lo que considera una falta de coherencia en el tratamiento de los problemas regionales, al señalar que dinámicas del narcotráfico en países vecinos no están siendo abordadas con el mismo énfasis, lo cual, a su juicio, distorsiona la comprensión del fenómeno.

El presidente Petro reiteró que Colombia seguirá defendiendo el respeto al derecho internacional, la cooperación entre países y la búsqueda de soluciones estructurales a los problemas de seguridad y economías ilegales, en contraposición a enfoques basados en la confrontación.

En cuanto al problema económico, el jefe del Estado indicó que su Gobierno implementará aranceles inteligentes a los productos de Ecuador para proteger la economía de Nariño y Putumayo.

Además, el mandatario anunció que el subsidio buscará a los productores de la región y abrir nuevos mercados mundiales como China.

El Presidente @petrogustavo informó que el Gobierno implementará aranceles inteligentes a los productos de Ecuador para proteger la economía de Nariño y Putumayo. Además, el mandatario anunció que el subsidio buscará a los productores de la región y abrir nuevos mercados… pic.twitter.com/Ujd2XYr8sC — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) April 22, 2026

También se refirió el presidente Gustavo Petro a la lucha contra el narcotráfico en la frontera con Ecuador y destacó la reducción de los cultivos de hoja de coca en el país gracias al programa de sustitución voluntaria.

“Donde más se han reducido los cultivos de hoja de coca, 22.000 hectáreas en todo el país, es en la frontera con Ecuador. Allá es donde más el campesinado me ha ayudado, afro la mayoría (con la sustitución de cultivos de uso ilícito)”, resaltó.

El presidente Petro recalcó que gracias a la política de sustitución se registra una reducción de cultivos de hoja de coca en Nariño, Putumayo y el Catatumbo.

“Este Gobierno, por el liderazgo del presidente en las comunidades excluidas, logró arrastrar al campesinado que cultiva hoja de coca, sobre todo en el sur de Nariño, del lado del Putumayo -lado litoral Pacífico- y en Catatumbo. No hemos podido en Antioquia, porque allá no hay apoyo departamental”, destacó.

Además, mediante la exposición de un mapa sobre el crecimiento de los cultivos de coca entre los años 2018 y 2025, el mandatario dijo que en su Gobierno se logró una contención del crecimiento de cultivos de coca, lo cual atribuyó a su política de lucha contra el narcotráfico.

En ese sentido, explicó que en el segundo semestre del 2022 el área sembrada de cultivos de coca se disparó, indicador que no atribuyó a su Gobierno pues este apenas comenzaba. Por lo tanto, indicó que fue durante su Gobierno que los cultivos de hoja de coca registraron una disminución.

“Por primera vez, lo hicimos en el 2023, lo volvemos a hacer en el 2025, y no había sucedido desde el 2019, logramos bajar el número de hectáreas de cultivos de hoja de coca en Colombia; solo nosotros, este Gobierno”, afirmó el jefe de Estado, quien destacó que la cifra se ha reducido a 258.000 hectáreas y le pidió al titular de la cartera de Defensa sumar esfuerzos para bajar mucho más ese número.

VISITA A VENEZUELA

De otro lado, el presidente Gustavo se refirió a su visita este viernes 24 de abril a Caracas, Venezuela, y anunció que el eje central de la reunión binacional de alto nivel acordada con la mandataria encargada Delcy Rodríguez será la seguridad en la región del Catatumbo. Por ello, el jefe de Estado le ordenó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, definir la composición de la comitiva con énfasis en el sector defensa, integrada principalmente por autoridades militares, policiales, con el propósito de estructurar un plan conjunto de seguridad en la frontera.

“El tema es de seguridad y de un plan conjunto”, indicó el mandatario, subrayando que dicho esfuerzo ha enfrentado intentos de sabotaje y debe consolidarse con mayor coordinación entre ambos países.

En este sentido, reiteró que ha dado la orden de avanzar en una articulación directa con las fuerzas de seguridad venezolanas tal como lo ha propuesta en oportunidades anteriores.

El presidente subrayó que uno de los pilares de esta estrategia será el fortalecimiento de la inteligencia binacional, al considerar que es clave para evitar afectaciones a la población civil en medio de operaciones militares.

“Si no hay inteligencia las bombas caen donde no es, si la inteligencia es la que guía los disparos, si los disparos se dan sin inteligencia terminan matando a la gente, como ya ha pasado en Colombia”, señaló, al insistir en que las acciones deben estar guiadas por información precisa.

El Presidente @petrogustavo anunció que la reunión que sostendrá con @delcyrodriguezv, presidenta encargada de Venezuela, se centrará en seguridad y en establecer un plan conjunto. Además, el mandatario le solicitó al ministro de @mindefensa que haya una coordinación de la… pic.twitter.com/7WzaxxCiys — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) April 22, 2026

El encuentro, previsto para este viernes 24 de abril en Caracas, forma parte del proceso de reactivación de la agenda bilateral entre Colombia y Venezuela, en la que la seguridad fronteriza se ha convertido en un tema prioritario, junto con el comercio y la cooperación energética.

Con este enfoque el Gobierno nacional busca avanzar en una respuesta coordinada frente a la violencia en el Catatumbo, una de las regiones más complejas del país en materia de orden público, y sentar las bases de una estrategia conjunta que permita estabilizar la frontera y proteger a las comunidades.