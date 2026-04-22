En el Día Internacional de la Tierra, Bogotá le cumple a la biodiversidad

Foto: Secretaría Distrital de Ambiente.

En el humedal Torca-Guaymaral la vida está reclamando su espacio. En un hecho sin precedentes, las cámaras trampa de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) captaron momentos históricos para la biodiversidad del Distrito. Estos hallazgos demuestran que los humedales, parques y cerros de la capital son refugios de cientos de especies silvestres.

Dentro de los registros en 2026 se capturó un video con un hecho histórico para la fauna colombiana: por primera vez en 10 años se evidenció el apareamiento de una pareja de búhos rayados. No están de paso, ¡están haciendo de Bogotá su hogar!

A este acontecimiento se suman grabaciones y fotografías de especies que no se dejaban ver como el zorro perruno, el curí sabanero y la comadreja cola larga.

En la alcaldía Galán se lograron 140 registros de mamíferos en 17 humedales de la capital, demostrando que cuando los ecosistema son atendidos con responsabilidad, responden con vida, biodiversidad y hábitat para diversas formas de vida. El 75% de los avistamientos de mamíferos de la última década han ocurrido dentro del Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’ .

Pero esta gestión no es ocasional. En 2026, la Administración distrital superó los 10 millones de metros cuadrados destinados a procesos de restauración. Se espera que para 2027 las zonas de humedal cuenten con un millón más, lo que equivale a 140 canchas de fútbol, aproximadamente.

En el marco de la celebración del Día Internacional de la Tierra la Alcaldía Mayor de Bogotá invita a toda la ciudadanía a cuidar estas áreas estratégicas para hacer de Bogotá una ciudad más viva, más verde y más natural.

Mira esta publicación de la SDA en la red social Instagram donde descubrirás por qué Bogotá, mi Ciudad, mi Casa es la capital de la biodiversidad: