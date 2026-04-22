384 llantas retiradas de las calles del centro de Bogotá durante jornada de ‘Llantatón’ en Los Mártires

Fotos: Alcaldía local de Los Mártires.

La Alcaldía Local de Los Mártires lideró una jornada ambiental ‘Llantatón’, que permitió la recolección de 384 llantas en desuso que fueron abandonadas de manera ilegal en calles de centro de Bogotá, contribuyendo a la reducción de puntos críticos de contaminación y al mejoramiento de las condiciones sanitarias.

Bogotá avanza en la protección del ambiente con acciones concretas. La actividad en el centro de la capital, que inició a las 8:00 a. m. de este martes 21 de abril de 2026, se desarrolló en articulación con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Policía de Bogotá, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) y personal de seguridad, sumando esfuerzos institucionales para el manejo adecuado de residuos especiales.

Durante la jornada, la recolección y disposición final de las llantas estuvo a cargo del operador Aguas de Bogotá, garantizando su tratamiento bajo criterios técnicos y ambientales, conforme a la normatividad vigente. Asimismo, se contó con el apoyo logístico de una volqueta proveniente de la localidad de San Cristóbal, lo que permitió optimizar el transporte del material recolectado.

Las 384 llantas retiradas representan un avance significativo en la mitigación de riesgos asociados a su inadecuada disposición, como la proliferación de vectores, la contaminación del suelo y la afectación del espacio público.

Además de su impacto ambiental, la jornada fortaleció la cultura ciudadana en torno a la correcta disposición de residuos y la corresponsabilidad en el cuidado del entorno.

La Alcaldía Local de Los Mártires y la Administración distrital continuarán desarrollando este tipo de estrategias para promover entornos más limpios, seguros y sostenibles para toda la ciudadanía.