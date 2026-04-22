Guerra con Irán: Trump estaría aplicando estrategia de la «teoría del loco» de uno de sus antecesores

–El presidente estadounidense, Donald Trump, estaría aplicando a Irán la estrategia diplomática que se inventó uno de sus antecesores en la Casa Blanca hace exactamente 57 años. La estrategia consiste, en pocas palabras, en llevar a los adversarios a dudar la cordura y estabilidad mental del presidente para intimidarlos hasta tal punto que acaben haciendo concesiones que de otro modo no harían.

Quien concibió esta táctica fue el extinto presidente Richard Nixon, quien gobernó a los Estados Unidos de 1969 hasta 1974, cuando renunció al cargo forzado por el legendario escándalo «Watergate».

Según explica The Guardian, citando a ‘Nixon: La Arrogancia del poder’, biografía por Anthony Summers, publicada en 2000, el exmandatario se ingenió la «teoría del loco» para sacar a EE.UU. de la guerra de Vietnam. La estrategia también fue aplicada en relaciones con la otrora URSS, por lo que se le atribuye un periodo de distensión y dos acuerdos de control de armas entre las potencias nucleares.

De ahí las promesas de Trump sobre acabar con la civilización iraní y enviarla atrás a la Edad de Piedra antes de llegar a una tregua, indica el el periódico británico.

Casi dos meses tras el inicio del conflicto, es evidente que el presidente estadounidense «quedó atascado en Irán: la continuación de los combates no lo acercará a su objetivo, y el colapso de la economía mundial» por el bloqueo del tránsito de combustibles, «acabará con sus opciones políticas», comenta el analista internacional Alexéi Naúmov.

«Tiene que salir de alguna manera de este atolladero, pero salir victorioso, para lo cual Irán debería hacer algunas concesiones visibles. Teherán no tiene ningún motivo para hacerlo: sabe que el presidente estadounidense se ha metido él mismo en una trampa», explica el politólogo ruso.

En esta situación sostuvo, Trump intenta aplicar el enfoque de Nixon, con el objetivo de «convencer a los dirigentes iraníes de que sus homólogos estadounidenses son bastante moderados, comprensivos y sensatos, mientras que el propio presidente Trump está prácticamente loco y podría decidirse a dar los pasos más letales y suicidas».

«‘¿Acaso no quieren un ataque nuclear contra Teherán? Bueno, denle alguna victoria, ya saben que el abuelo no va a ceder’: con propuestas como estas se dirigen los estadounidenses a los iraníes», afirmó Naúmov.

Según el experto, «Irán está jugando con fuego con gran habilidad», pero «la cuestión es hasta qué punto estará dispuesto a seguir arriesgándose».

Trump amenazó con que los bombardeos continuarían si el alto el fuego con Teherán expiraba este martes sin un acuerdo.

En respuesta, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió que su país está preparado «para mostrar nuevas cartas en el campo de batalla» y que no aceptará negociaciones «bajo la amenaza de violencia».

Horas antes de que expirara la tregua, Trump anunció su prolongación hasta que la parte iraní presente una «propuesta unificada» y concluyan las negociaciones, «sea cual sea el resultado».

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, comunicó que Teherán ha optado por mantenerse al margen de las conversaciones debido a las acciones inconsistentes y contradictorias de Washington. (Información RT).