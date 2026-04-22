Ruta segura en Autopista Norte busca proteger de acoso a mujeres ciclistas

Foto: Secretaría de la Mujer

En Bogotá, para muchas mujeres, pedalear en corredores como la Autopista Norte implica enfrentar acoso callejero, intimidación y condiciones de inseguridad que restringen su autonomía y su derecho a moverse libremente por la ciudad.

Frente a esta realidad, el Distrito y la región activan la Ruta Segura vuelta a la Sabana en la Autopista Norte, una estrategia que refuerza el acompañamiento institucional en este corredor clave e incorpora acciones específicas para prevenir violencias contra las mujeres en el espacio público.

La iniciativa articula a entidades distritales, la Gobernación de Cundinamarca y municipios como La Calera y Sopó, con caravanas de acompañamiento, presencia en vía, control institucional y puntos pedagógicos para mejorar las condiciones de seguridad de quienes usan la bicicleta.

En el marco de esta estrategia, la Secretaría Distrital de la Mujer integra acciones de prevención del acoso callejero, orientación sobre la Ruta Única de Atención para Mujeres y socialización de sus servicios, con el objetivo de que más mujeres puedan movilizarse con información, respaldo institucional y mayor seguridad.

Esta apuesta reconoce que la movilidad no es neutral. Las mujeres enfrentan riesgos diferenciados en el espacio público que afectan su acceso a la ciudad, su tiempo y sus oportunidades. Por eso, garantizar trayectos seguros también es avanzar en igualdad.

La estrategia hace parte de Rutas Seguras para Ciclistas, creada mediante el Decreto Distrital 294 de 2021, que busca promover el uso de la bicicleta con presencia institucional, control en vía y acciones pedagógicas en los corredores priorizados.

El despliegue incluye acompañamiento policial, monitoreo en el corredor, mejoras en señalización y actividades pedagógicas dirigidas a todos los actores viales, entendiendo que la prevención de violencias también implica transformar comportamientos en el espacio público.

La estrategia será presentada este jueves 16 de abril, entre las 6:30 a. m. y las 8:00 a. m., en el Peaje de Patios, donde se desarrollarán actividades en vía, acciones pedagógicas y espacios de interacción con ciclistas para visibilizar el acompañamiento institucional en este corredor.