-Dólar TRM: $3,568.88 (vigente 23 de abril)

-Euro $ 4,204.40

-Bitcoin US$ 78.555,40

Tasa de Interés

-DTF: 10,01%

-UVR: $ 408,12

-Tasa de Usura 25,52%

-Café US$ 3,28

-Petróleo Brent US$ 92,51

-Oro-Compra Banco de la República $ 521.735,85